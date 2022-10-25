Что такое „грязная бомба“, которой Россия пугает мир, и насколько велика опасность?

Публикации в российской прессе о возможности создания в Украине „грязной бомбы“ или даже ядерного оружия появлялись и раньше. Так „Известия“ 17 сентября 2014 года опубликовали статью „Украина может создать ядерную бомбу за 10 лет“, в которой эксперты говорили и о „грязной бомбе“

Это не первый раз когда Россия обвиняет Украину в попытке создать „грязную бомбу“. Об этом, например, активно говорила российская пресса в первые дни после вторжения российской армии в Украину в конце февраля.

Он сказал, что „стремление киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело на протяжении нескольких шагов начиная с того дня (19 февраля), когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене, тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием“.

На просьбу корреспондента Би-би-си Стива Розенберга привести какие-то доказательства этих обвинений Украины глава СВР Сергей Нарышкин ответил довольно общими фразами.

Никаких доказательств, кроме ссылок на имеющуюся у министерства обороны информацию, публично приведено не было.

При этом, как утверждают российские военные, „две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой „грязной бомбы“. Работы находятся на завершающей стадии“.

„Также необходимо подчеркнуть, что на Украине имеется научная база - это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки „Ураган“, а также институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности“, - сказал Кириллов.

Российские военные утверждают, что материалы для бомбы можно взять на трёх действующих украинских АЭС, недействующей Чернобыльской, пунктах захоронения радиоактивных отходов, предприятиях химической и атомной промышленности.

В понедельник днем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг, на котором изложил детали вероятного, по мнению минобороны, развития событий.

Радиологическое оружие использует только один поражающий фактор - радиоактивное заражение. Такое оружие просто распространяет по поверхности земли и в атмосфере радиоактивные материалы, которые потом заражают воздух, воду и почву.

Однако ядерное оружие использует энергию деления ядра атомов, в результате которой возникает разрушительная ударная волна, электромагнитный импульс, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение.

Как и ядерное оружие, оно использует радиоактивные материалы.

Кулеба также провел разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и отметил, что россияне могут искать возможность обвинить Украину в использовании запрещенного оружия, которое сами намерены использовать.

„Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать“, - отметил в „Твиттере“ Дмитрий Кулеба.

24 октября Кулеба обратился к генсеку МАГАТЭ Рафаэлю Гросси (в МАГАТЭ позже подтвердили это) с просьбой немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Россия описывает как места разработки „грязной бомбы“.

Украина отвергает обвинения России в попытках создать „грязную бомбу“. „Во-первых, Украина является верным участником [Договора о нераспространении ядерного оружия]: у нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами“, - сообщил в „Твиттере“ глава МИД Дмитрий Кулеба 23 октября.

До сих пор четких доказательств появления в Украине ядерного или радиологического оружия, к которому относится „грязная бомба“, опубликовано не было.

Но и тогда основными аргументами были либо ссылки на некую закрытую информацию, либо слова различных комментаторов, выступавших по телевидению, в прессе или писавших посты в соцсетях.

Ядерный боеприпас - сложный механизм, создать который под силу лишь нескольким странам.

Радиологическое оружие может быть нескольких видов, иногда оно использует ядерную реакцию, и также довольно сложно устроено. Другие радиологические боеприпасы сравнительно просты. Например, оружием может быть некий прибор для распыления радиоактивного материала, либо „грязная бомба“, то есть боеприпас, который, взрываясь, разбрасывает такой материал вокруг себя.

Устройство „грязной бомбы“ может быть разным, но принцип действия более-менее одинаков - это контейнер с радиоактивным веществом и взрывчатка, которая его разрушает и энергией взрыва распространяет вещество. Бомба может быть взорвана в воздухе или на земле, в любом случае энергии взрыва хватит на то, чтобы заразить участок местности.

Несмотря на то, что в „грязной бомбе“ используются радиоактивные материалы, ядерного взрыва не происходит.

Нужна ли „грязная бомба“ на войне?

Хотя „грязная бомба“ и была придумана как оружие, и ее испытывали военные, но большой ценности как оружие она не представляет.

Дело в том, что радиоактивное загрязнение не приведет к быстрому поражению живой силы противника или гражданского населения, если оно возникнет в населенных районах.

Комиссия по ядерной регламентации США отмечает, что „степень локального загрязнения [в результате взрыва грязной бомбы] будет зависеть от ряда факторов, включая объем взрывчатого вещества, количество и тип радиоактивного материала, средства рассеивания и погодные условия“.

Последствия загрязнения могут сказаться на здоровье людей, но не сразу, а своевременное обнаружение и распознание типа радиоактивного вещества поможет местным властям принять меры защиты и эвакуации из зараженного района.

Местность будет заражена, однако большой военной выгоды из этого получить не выйдет - она не будет пригодна для использования, а дезактивация и другие устранения последствий взрыва будут довольно дорогостоящими мероприятиями.