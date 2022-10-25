В Нарве неожиданно уволили директора гимназии(39)
Сегодня стало известно, что со дня уволили директора Нарвской Кренгольмской гимназии, экс-председателя городского собрания, оппозиционного депутата от фракции Narva Heaks Ирину Янович.
Решение управы комментирует представитель сферы образования Нарвы Лариса Дегель:
„Организаторы проверки от Министерства образования, прошедшей этой весной в Кренгольмской гимназии, пришли к выводу, что директор школы Ирина Янович не соответствует квалификационным требованиям. Согласно предписанию, город должен был обеспечить соответствие квалификации директора Кренгольмской гимназии квалификационным требованиям к 1 сентября 2022 года. Для того, чтобы действующий директор школы мог выполнить предписание, город запросил от Министерства образования и науки продление срока на 2 года, но, несмотря на эту просьбу, позиция Минобрнауки осталась неизменной, и в ответе, полученном в третью неделю октября, было объявлено, что срок судебного запрета не продлен. В связи с действующим предписанием трудовые отношения с Ириной Янович были прекращены, и в ближайшие дни будет объявлен конкурс на должность директора Кренгольмской гимназии“.
Необычно, что даже педагоги не были в курсе того, что директора должны уволить.
Преподаватель гимназии Регина Сууп написала в своем Facebook (авторская пунктуация сохранена - ред.) „Мой директор Ирина Янович уволена со дня с должности... Никаких объяснений и комментариев от вышестоящих инстанций коллектив не получил. Не хватает слов и эмоций. Что произошло??? Как???Почему??? Никто из нас не знает ответов на эти вопросы. Кто за этим стоит? Можно догадаться!
Кому-то очень не нравится, что в гимназии до сегодняшнего дня все было спокойно. Удивительно, что директора, владеющего эстонским языком на уровне С1, с 2 высшими педагогическими образованиями, имеющего многолетний опыт административной работы, сумевшую в трудное время сплотить коллектив и успешно руководящую гимназией до сегодняшнего дня, уволили по причинам, которые никакого отношения к образованию не имеют...“
Причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра, - сообщает RUS ERR со ссылкой на „Эхо дня“ ( „Радио 4“). В интервью ERR Янович отметила, что увольнение ее с должности - это политическое решение. „Я вижу здесь политическую подоплеку. Мы были на проверке вместе с директором 6-й школы Елизаветой Чертовой, но ей повезло больше. Она находится в коалиции с действующим мэром, и несмотря на то, что она не владеет языком, у нее прекрасные результаты и нет предписания. Не думаю, что во время проверки она смогла общаться с чиновником на эстонском языке“, - подчеркнула экс-директор Кренгольмской гимназии.