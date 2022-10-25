В Нарве неожиданно уволили директора гимназии

Решение управы комментирует представитель сферы образования Нарвы Лариса Дегель:

„Организаторы проверки от Министерства образования, прошедшей этой весной в Кренгольмской гимназии, пришли к выводу, что директор школы Ирина Янович не соответствует квалификационным требованиям. Согласно предписанию, город должен был обеспечить соответствие квалификации директора Кренгольмской гимназии квалификационным требованиям к 1 сентября 2022 года. Для того, чтобы действующий директор школы мог выполнить предписание, город запросил от Министерства образования и науки продление срока на 2 года, но, несмотря на эту просьбу, позиция Минобрнауки осталась неизменной, и в ответе, полученном в третью неделю октября, было объявлено, что срок судебного запрета не продлен. В связи с действующим предписанием трудовые отношения с Ириной Янович были прекращены, и в ближайшие дни будет объявлен конкурс на должность директора Кренгольмской гимназии“.

Необычно, что даже педагоги не были в курсе того, что директора должны уволить.

Преподаватель гимназии Регина Сууп написала в своем Facebook (авторская пунктуация сохранена - ред.) „Мой директор Ирина Янович уволена со дня с должности... Никаких объяснений и комментариев от вышестоящих инстанций коллектив не получил. Не хватает слов и эмоций. Что произошло??? Как???Почему??? Никто из нас не знает ответов на эти вопросы. Кто за этим стоит? Можно догадаться!

Кому-то очень не нравится, что в гимназии до сегодняшнего дня все было спокойно. Удивительно, что директора, владеющего эстонским языком на уровне С1, с 2 высшими педагогическими образованиями, имеющего многолетний опыт административной работы, сумевшую в трудное время сплотить коллектив и успешно руководящую гимназией до сегодняшнего дня, уволили по причинам, которые никакого отношения к образованию не имеют...“