Правда ли, что на видео запечатлены киевляне, изображающие жертв ракетного удара?

Утром 10 октября российские военные нанесли массовые ракетные удары по Киеву и многим другим украинским городам. Согласно заявлению Минобороны РФ, „высокоточным оружием большой дальности“ были поражены „объекты систем военного управления, связи и энергетики“. По данным Национальной полиции Украины, в результате „самого масштабного обстрела“ за последние месяцы были повреждены около 70 объектов, в том числе 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажки, 35 частных жилых домов и школа в Киеве. Очевидцы и репортёры также сообщали об ударах по пешеходному мосту и бизнес-центру 101 Tower в центре украинской столицы. На следующий день замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в результате ударов по Украине 10 октября погибли 23 человека, ещё 100 получили ранения (в Киеве массированные обстрелы унесли жизни семи местных жителей, 47 пострадали).



Однако некоторые интернет-пользователи заподозрили украинцев в фальсификации сообщений о раненых местных жителях. Доказательством для этого стало видео, на котором женщина с перевязанной головой держит в руках телефон и говорит, что сфотографирует полученные травмы, чтобы отправить эти снимки „сестре в Россию“. Telegram-канал „Война с фейками“ (811 000 подписчиков на момент написания этого разбора) раскритиковал западные издания, использовавшие снимки раненой киевлянки в своих материалах: „СМИ делают всё для максимального воздействия на рядового читателя. Их совершенно не волнует, что кадры, по примеру провокации с роддомом в Мариуполе, постановочные, а пострадавшие с повязками и в окровавленной одежде — обычные актёры“. Единственное доказательство подобного умозаключения, которое приводит „Война с фейками“, — „явно видно, что чувствует она (женщина с видео. — Прим. ред.) себя совершенно нормально“. Схожие посты публиковали и менее крупные каналы: „Арбалет Z говорит», „Работайте, братья!» и „Первый Харьковский» — а также пользователи Facebook и Twitter.