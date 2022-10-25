Девушка дня: Алекса Книрим - изящество и воля к победе

С 2012 по 2020 она выступала в паре с Крисом Книримом, который во время совместной карьеры стал её мужем. Они — бронзовые призёры Олимпийских игр в командном соревновании (2018), серебряные призёры чемпионата четырёх континентов (2016), бронзовые призёры чемпионата четырёх континентов (2014), трёхкратные чемпионы США (2015, 2018, 2020), победители командного чемпионата мира (2015).