Девушка дня: Алекса Книрим - изящество и воля к победе(1)
Алекса Книрим - американская фигуристка, выступающая в парном катании с Брэндоном Фрейзером. Они — серебряные призёры Олимпийских игр в командном соревновании (2022), чемпионы мира (2022), чемпионы США (2021), победители этапа Гран-при Skate America (2021), серебряные призёры командного чемпионата мира (2021).
С 2012 по 2020 она выступала в паре с Крисом Книримом, который во время совместной карьеры стал её мужем. Они — бронзовые призёры Олимпийских игр в командном соревновании (2018), серебряные призёры чемпионата четырёх континентов (2016), бронзовые призёры чемпионата четырёх континентов (2014), трёхкратные чемпионы США (2015, 2018, 2020), победители командного чемпионата мира (2015).
По состоянию на март 2022 года пара Книрим/Фрейзер занимает 8-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.