20 лет захвату „Норд-Оста“. Главные вопросы, которые остались без ответа

Группа Хасханова собиралась устроить в Москве два взрыва - у „Макдональдса“ на улице Покрышкина и у Концертного зала Чайковского. В разных источниках встречаются разные даты планируемой атаки. Одни утверждают, что взрывы должны были произойти 19 октября, до захвата заложников; другие, что 24 октября, уже после захвата; третьи, что это и вовсе должно было произойти 7 ноября - в те годы в этот день в России отмечался День согласия и примирения.

Взрывчатку и оружие привезли в Москву из Чечни на обычном „КамАЗе“ - ее спрятали в баллонах для сжатого воздуха и прикрыли картошкой (в других источниках утверждается, что это были яблоки). Автоматы, пистолеты, гранаты и пояса шахидов хранили в гаражном кооперативе на Ленинском проспекте, а боевиков из группы Бараева разместили по съемным квартирам. Сами террористы добрались до Москвы по-разному - большинство на автобусе Хасавюрт-Москва.

Организовывать захват поручили полевому командиру Мовсару Бараеву - всего за две недели до теракта в Центре на Дубровке силовики сообщали о том, что он якобы был убит. Вместе с Бараевым группой руководил Руслан Эльмурзаев, известный как Абубакр. Всего в нее входили более 50 человек, половина из которых - женщины-смертницы. За подготовку взрывов отвечал еще один уроженец Чечни, Асланбек Хасханов - его группа занималась, в том числе, доставкой оружия и размещением боевиков в Москве.

По официальной версии российских властей, организатором теракта в Театральном центре на Дубровке был чеченский полевой командир Шамиль Басаев. Как полагает следствие, он спланировал атаку летом 2002 года. В планах боевиков был не только захват заложников, но и организация нескольких взрывов в Москве.

За эти 20 лет о произошедшем в центре на Дубровке выпустили бесчисленное число текстов и документальных фильмов; обстоятельства теракта неоднократно разбирались в судах, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где с российскими властями судились пострадавшие и семьи погибших. Несмотря на это, к тому, что случилось на Дубровке в октябре 2002 года, по-прежнему остается много вопросов. Би-би-си напоминает главные из них.

Полный состав членов оперативного штаба по проведению контртеррористической операции „Новая газета“ в материале о 10-й годовщине теракта называла „большой тайной“ дела „Норд-Оста“. Официального документа со списком людей, руководивших штабом или даже входивших в него, не существует - российские власти утверждают, что все бумаги были уничтожены.

После захвата к Центру на Дубровке начинаются стекаться силовики, родственники заложников, журналисты. Террористы выдвинули требование - немедленно вывести российские войска из Чечни. У места теракта вскоре появляется оперативный штаб, уполномоченный вести переговоры с захватчиками и, при необходимости, готовить штурм здания.

Каким образом три микроавтобуса с вооруженными до зубов людьми смогли доехать до центра Москвы незамеченными - особенно с учетом взрыва, устроенного боевиками у „Макдоналдьса“ за несколько дней до этого - и почему никто не понес за это ответственность, неизвестно. Меньше чем через два года после захвата „Норд-Оста“ похожие вопросы будут задавать семьи жертв и пострадавших во время теракта в Беслане.

Захватчики легко обезвредили охранников шокерами и ворвались в концертный зал - на сохранившихся кадрах видно, как люди в камуфляже и в масках выбегают на сцену прямо посреди спектакля. В проходах между креслами зрителей появились смертницы. В заложниках оказались более 900 человек.

Вечером 23 октября, перед захватом „Норд-Оста“, группа боевиков встретилась на стоянке международных автобусов у „Лужников“. Там их ждали три микроавтобуса. Погрузившись в них, боевики отправились в сторону Центра на Дубровке. Добрались до него они вскоре после 21:00, когда уже начался мюзикл „Норд-Ост“.

Бомба, заложенная в автомобиле у Концертного зала Чайковского, так и не взорвалась. Баллон со взрывчаткой в итоге передали группе Бараева - его потом принесут в зрительный зал на Дубровке. Позже выяснилось, что, помимо взрывов машин, группа боевиков могла планировать подрывы смертниц в центре Москве, но этого так и не произошло.

Чтобы устроить взрывы, террористы купили две машины - ВАЗ-2108 и „Таврию“. Последняя в итоге взорвалась возле „Макдональдса“ днем 19 октября, убив 17-летнего подростка. В милиции тогда посчитали приоритетной версией случившегося „криминальные разборки“.

Вечером 25 октября - то есть через двое суток после захвата - Бараеву якобы пообещали встречу с полпредом президента в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым. Но состояться ей было не суждено - рано утром 26 октября силовики начали штурм, пустив усыпляющий газ в здание театрального центра.

Вот как происходившее описывает журналистка Катерина Гордеева (недавно власти России внесли ее в реестр физлиц-“иноагентов“), снявшая большой документальный фильм к 17-й годовщине теракта: „Складывается картина абсолютного хаоса. Что переговорами не занимался никто, вообще. Туда ходили те, кто пошел“.

В ходе переговоров удалось добиться того, чтобы некоторых заложников отпустили, но сами переговорщики все время менялись - в разные дни в здание, помимо Политковской, заходили депутаты Госдумы Иосиф Кобзон, Асламбек Аслаханов и Евгений Примаков, сын режиссера Станислава Говорухина Сергей, врач Леонид Рошаль, президент Ингушетии Руслан Аушев, сотрудники „Красного креста“, журналисты НТВ, британский репортер Марк Франкетти и другие.

Через установленное оцепление к зданию театрального центра прорывались случайные люди - как минимум двое из них вступили в перепалку с террористами и были убиты.

Хроники происходящего в дни теракта у Центра на Дубровке и 20 лет спустя производят впечатление хаоса. Например, журналистка Анна Политковская, участвовавшая в переговорах с террористами, вспоминала, как смогла договориться о покупке воды и соков для заложников, но „сбрасываться“ на их покупку пришлось журналистам и пожарным - за напитками бегали в ближайший магазин.

По неофициальным данным, штаб возглавлял заместитель начальника ФСБ России Владимир Проничев. Как писала „Новая газета“, именно он фактически поделил штаб на „гражданских“, которые должны были заниматься помощью заложникам (это направление возглавлял мэр Москвы Юрий Лужков), и „военных“, которые, собственно, готовили штурм. Впоследствии „Новая газета“ писала, что за операцию по освобождению заложников, во время которой погибли десятки людей, Проничеву закрытым указом присвоили звание Героя России.

Имя разработчика газа тоже никто не знает - при этом „Новая газета“ писала, что неизвестный химик, как и Проничев, получил звезду Героя России.

Московская прокуратура отдельно отмечала, что массовая гибель людей в случае подрыва или расстрела привели бы „к подрыву авторитета России на международной арене“. Только в 2018 году Владимир Путин рассказал, что лично отдал приказ о штурме - в том числе, с применением газа. В том интервью он утверждал, что террористы якобы собирались расстреливать заложников прямо на Красной площади.

Состав газа, который силовики использовали при штурме, остается тайной до сегодняшнего дня. Решение провести саму спецоперацию следствие впоследствии будет объяснять угрозой „жизни и здоровью“ заложников - террористы якобы собирались начать расстреливать зрителей и сотрудников театра, если их основное требование, вывод войск из Чечни, не будет выполнено в ближайшее время (уцелевшие заложники впоследствии будут ставить это под сомнение).

Что за газ применили во время штурма и зачем его начали?

Еще после теракта потерпевшие требовали завести дело на сотрудников спецслужб, которые осуществляли освобождение заложников. Московская прокуратура отказала, посчитав, что они действовали „в состоянии крайней необходимости“.

В 2011 году в решении ЕСПЧ по жалобе 64 потерпевших по делу о теракте особо отмечалось, что органы следствия „не установили личность всех должностных лиц, координировавших действия врачей, спасателей и военнослужащих, а также какого рода инструктаж был с ними проведен“, а большинство участников оперативной группы не были допрошены.

Почему все эти детали так важны? В первую очередь потому, что родственники погибших и пострадавших во время теракта считают именно тех, кто руководил штабом, виновными в том, как была спланирована и проходила спасательная операция.

Судя по тому, что рассказывают члены оперативного штаба, имена которых известны, его „гражданская часть“, в задачи которой входило спасение заложников, ничего не знала о том, как именно будет проходить штурм и что будут применять токсичное вещество.

Все дни после захвата центра на Дубровке сотрудники элитных подразделений „Альфа“ и „Выпмел“ отрабатывали штурм в доме культуры „Меридиан“ на Калужской - он был построен по такому же проекту. Примерно в половине шестого утра в захваченное здание по вентиляции пустили газ. Позже свидетели вспоминали, что смертницы с поясами шахидок в этот момент не привели в действие взрывные устройства, а просто ложились на пол с заложницами - почему, неясно до сих пор.

Часть людей в результате действия газа действительно уснули, но как минимум некоторые террористы были в сознании и вступили в перестрелку с силовиками. Все до единого в итоге были убиты (несмотря на это, личности некоторых из них не установлены до сих пор).

Через несколько дней после штурма министр здравоохранения Юрий Шевченко заявил, что для нейтрализации террористов „был применен состав на производных фентанила“, который не мог привести к летальному исходу. Об этом же говорилось в официальном ответе московского управления ФСБ правозащитнику Льву Пономареву (внесен властями России в реестр СМИ-“иноагентов“). В решении ЕСПЧ от 2011 года отмечалась, что рецептуру газа силовики не раскрыли даже органам следствия.

Специалисты из британской лаборатории научных и технологических основ безопасности в Солсбери в 2012 году опубликовали исследование, согласно которому в состав аэрозоля входило два мощных опиодных анестетика - карфентанил и ремифентанил (но точные пропорции этих веществ ученые установить не смогли).

Как неоднократно объясняли пострадавшие и родственники погибших, знание точного состава газа помогло бы эффективнее спасать заложников непосредственно после штурма.

Кроме того, и 20 лет спустя после захвата „Норд-Оста“ бывшие заложники продолжают страдать от последствий применения токсичного вещества - проблем с памятью, зрением, головных болей. Оказать им эффективную помощь было бы легче, если бы врачи знали, что с ними случилось.

От чего все-таки погибли заложники - от применения газа или плохо организованной помощи?