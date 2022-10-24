Пропагандист Антон Красовский заявил в эфире RT, что нужно „топить“ и „жечь“ детей в Украине, которые выступают против России(10)
Российский государственный пропагандистский телеканал RT остановил сотрудничество с главой русскоязычной дирекции „RT Россия“ Антоном Красовским после того, как он в эфире призвал „топить“ и „жечь“ русскоязычных детей в Украине, которые настроены против России, пишет „Медуза“.
Об этом в ночь на 24 октября в телеграм-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она считает, что высказывание Красовского „дико и омерзительно“:
„Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным“.
Антон Красовский призвал „топить“ детей 20 октября в программе „Антонимы“, гостем которой стал писатель Сергей Лукьяненко. Во время беседы Лукьяненко рассказал, как в 1980 году, будучи ребенком, он ездил в Украину, где дети говорили, что „Украина оккупирована москалями“. Писатель подчеркнул, что „это были абсолютно русские, русскоязычные пацаны“. Вот что ответил Красовский:
„А прям топить таких детей надо было в Тысине, прям вот там, где пливе кача. Вот прям топить этих детей. Топить! Прям в Тысине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди и писатели-фантасты. А это наш метод. Вот прямо сказал „москали оккупировали“ — и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением“.
Лукьяненко ответил, что на Руси для наказания „традиционно использовали розги“, на что Красовский заявил, что детей также можно сжигать: „У них там каждая изба называется смерекова хата. И вот прям в эту смерекову хату забивать и жечь“.
После выхода программы Красовский написал в телеграм-канале, что провел „прекрасный эфир с Сергеем Лукьяненко“, но затем удалил это сообщение.
После заявления Симоньян Красовский извинился перед ней и всеми, „кто обалдел“ и посчитал его высказывание „диким, немыслимым и непреодолимым“. Такое сообщение появилось в телеграм-канале Красовского „Антон Вячеславович“ около трех часов ночи 24 октября (спустя два с половиной часа после публикации Симоньян). „Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться“, — заявил Красовский. „Надеюсь, вы меня простите“, — добавил он. Красовский не ответил на просьбу „Медузы“ о комментарии.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил „представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала“. В сообщении СК сказано, что в неназванной соцсети к Бастрыкину обратился один из пользователей, попросивший проверить высказывания Антона Красовского, который сделал в эфире „ряд резких заявлений“. Доклад должен подготовить руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.
Из-за слов Красовского о детях Украина призвала запретить телеканал RT во всем мире. „Правительства, до сих пор не запретившие RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет перед судом), ничего общего со свободой слова“, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба днем 23 октября. Новости о заявлении Кулебы выпустили многие мировые СМИ, в том числе Reuters, Fox News, The Telegraph и „Аль-Арабия“. Некоторые журналисты обратились за комментариями к RT, после чего Симоньян объявила, что остановила сотрудничество с Красовским, отмечает „Агентство“. После начала войны в Украине вещание RT прекратилось в странах ЕС, США и Канаде.
Антон Красовский начал работать с RT в 2019 году, а сотрудником телеканала стал в 2020 году. Сперва Красовский делал для пропагандистского телеканала документальные фильмы, а в октябре 2020 года RT назначил его продюсером и руководителем производства „новых YouTube-шоу на русском языке“. В дальнейшем он возглавил „RT Россия“ — русскоязычную дирекцию телеканала, ориентированную на российского зрителя (изначально RT ориентировался только на западное вещание). Источники „Медузы“ ранее говорили, что редакцию „RT Россия“ сделали „под Красовского“. Вскоре после российского вторжения в Украину, 28 февраля, Евросоюз ввел санкции в отношении Красовского и других российских пропагандистов.