Пропагандист Антон Красовский заявил в эфире RT, что нужно „топить“ и „жечь“ детей в Украине, которые выступают против России

Об этом в ночь на 24 октября в телеграм-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она считает, что высказывание Красовского „дико и омерзительно“:

„Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным“.

Антон Красовский призвал „топить“ детей 20 октября в программе „Антонимы“, гостем которой стал писатель Сергей Лукьяненко. Во время беседы Лукьяненко рассказал, как в 1980 году, будучи ребенком, он ездил в Украину, где дети говорили, что „Украина оккупирована москалями“. Писатель подчеркнул, что „это были абсолютно русские, русскоязычные пацаны“. Вот что ответил Красовский:

„А прям топить таких детей надо было в Тысине, прям вот там, где пливе кача. Вот прям топить этих детей. Топить! Прям в Тысине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди и писатели-фантасты. А это наш метод. Вот прямо сказал „москали оккупировали“ — и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением“.

Лукьяненко ответил, что на Руси для наказания „традиционно использовали розги“, на что Красовский заявил, что детей также можно сжигать: „У них там каждая изба называется смерекова хата. И вот прям в эту смерекову хату забивать и жечь“.

После выхода программы Красовский написал в телеграм-канале, что провел „прекрасный эфир с Сергеем Лукьяненко“, но затем удалил это сообщение.