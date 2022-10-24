Скончался российский центровой, игравший против Майкла Джоржана

Анатолий Журбенко родился в Волгограде, однако уже в детстве покинул СССР и вместе с родителями перебрался в Грецию, где играл за местные баскетбольные клубы. При росте в 211 см выступал на позициях силового форварда и центрового. Пик карьеры Журбенко пришелся на середину 90-х годов, когда он выиграл два чемпионата Греции, кубок страны, а также Евролигу в составе „Олимпиакоса“, а в 1997 году вышел с клубом в финал выставочного турнира McDonald's Cup в Париже, где сыграл против „Чикаго Буллз“, в составе которого были все суперзвезды, включая Майкла Джордана (в том матче „Олимпиакос“ уступил 78:104).