Баскетбол
24.10.2022, 17:30

Скончался российский центровой, игравший против Майкла Джоржана

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Анатолий Журбенко
Анатолий Журбенко
ФОТО: Olympiakos | Официальный сайт Olympiakos

Скончался российский и греческий баскетболист рубежа 90-2000-х годов Анатолий Журбенко. Об этом сообщил в своем Фэйсбуке бывший центровой сборной России Алексей Саврасенко. Журбенко не дожил 2 недели до своего 47-летия.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Анатолий Журбенко родился в Волгограде, однако уже в детстве покинул СССР и вместе с родителями перебрался в Грецию, где играл за местные баскетбольные клубы. При росте в 211 см выступал на позициях силового форварда и центрового. Пик карьеры Журбенко пришелся на середину 90-х годов, когда он выиграл два чемпионата Греции, кубок страны, а также Евролигу в составе „Олимпиакоса“, а в 1997 году вышел с клубом в финал выставочного турнира McDonald's Cup в Париже, где сыграл против „Чикаго Буллз“, в составе которого были все суперзвезды, включая Майкла Джордана (в том матче „Олимпиакос“ уступил 78:104).

Завершил карьеру баскетболиста в 2009 году в клубе „Волжанин“.

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