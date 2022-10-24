Скончался российский центровой, игравший против Майкла Джоржана(1)
Скончался российский и греческий баскетболист рубежа 90-2000-х годов Анатолий Журбенко. Об этом сообщил в своем Фэйсбуке бывший центровой сборной России Алексей Саврасенко. Журбенко не дожил 2 недели до своего 47-летия.
О причинах смерти спортсмена не сообщается.
Анатолий Журбенко родился в Волгограде, однако уже в детстве покинул СССР и вместе с родителями перебрался в Грецию, где играл за местные баскетбольные клубы. При росте в 211 см выступал на позициях силового форварда и центрового. Пик карьеры Журбенко пришелся на середину 90-х годов, когда он выиграл два чемпионата Греции, кубок страны, а также Евролигу в составе „Олимпиакоса“, а в 1997 году вышел с клубом в финал выставочного турнира McDonald's Cup в Париже, где сыграл против „Чикаго Буллз“, в составе которого были все суперзвезды, включая Майкла Джордана (в том матче „Олимпиакос“ уступил 78:104).
Завершил карьеру баскетболиста в 2009 году в клубе „Волжанин“.