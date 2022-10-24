SKY Радио - самая популярная в Эстонии музыкально-развлекательная радиостанция на русском языке

Традиционно сегмент коммерческих радиостанций в измерении и сравнении своих достижений ориентируется на показатели охвата аудитории за неделю. За период с апреля по сентябрь 2022 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

SKY Радио – 73 000

Народное Радио – 71 000

Русское Радио – 66 000

Юмор FM – 51 000

DFM – 50 000

Радио Волна – 29 000

Утреннее шоу ЗапуSKY! на SKY Радио с аудиторией 23 000 человек в неделю является самой слушаемой программой утреннего эфира Эстонии в возрастной категории 20-55 лет.

Минувшим летом SKY Радио расширило сетку вещания – к частотам в Таллинне (98.4 FM), Нарве (107.9 FM) и Кохтла-Ярве (102.1 FM) добавились Раквере (93.8 FM) и Тарту (107.2 FM).

*Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 апреля по 30 сентября 2022 года.