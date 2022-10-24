Правда ли, что немецкий телеканал показал в своём эфире карту Украины, изменённую по итогам референдумов?

Начнём с того, что сама карта вызывает, помимо политологических, ещё и орфографические вопросы. Например, название Львова пишется по-немецки через w (Lwiw, а не Lviv), при упоминании города также могут использовать исторический топоним Lemberg (в заметках на сайте телеканала ZDF встречаются оба варианта ). Названия Житомира, Хмельницкого и Ровно представлены на карте в транскрипции с русского языка (соответственно, Schitomir, Chmelnizki и Rowno), в то время как ZDF (и многие другие немецкоязычные СМИ) в недавнем прошлом перешли на транскрипцию с украинского: Schytomyr , Chmelnyzkyj , Riwne . Именно эти варианты написания используются на сайте телеканала в статьях, написанных за последние несколько месяцев.

12 октября немецкий вещатель сообщил в Twitter, что разошедшийся по соцсетям снимок не соответствует действительности. „Эта карта никогда не была показана“, — подчёркивает ZDF в своих соцсетях. Утверждается, что в действительности по левую руку от ведущей Ханны Циммерман была изображена не изменённая карта Украины, а табличка с гербом ФРГ и надписью „генеральный прокурор Федерального суда“.

В правдивости этого утверждения несложно убедиться, изучив запись эфира на сайте телеканала. Основой смонтированного изображения стал скриншот из выпуска программы Heute Journal от 10 октября. Отрезок, начинающийся с отметки 12:40, посвящён новости о том, что прокуратура ФРГ расследует взрыв на газопроводе „Северный поток“, поскольку этот инцидент угрожает внутренней и внешней безопасности Германии. Об аннексии части украинской территории ведущая начинает говорить только спустя 30 секунд, рассказывая о заседании Генассамблеи ООН, на котором рассмотрят резолюцию с осуждением этого решения. Ни в этих двух сюжетах, ни в остальной части передачи никаких карт рядом с Ханной Циммерман в эфире не показали.

Фото телевизора, который якобы показывает фрагмент эфира ZDF, — единственное подтверждение, используемое в публикациях о „зраде“ на немецком телевидении. Нам не удалось найти ни одного другого скриншота или аналогичного снимка работающего телевизора, на котором зафиксирован подобный кадр. При этом вряд ли этот инцидент, если бы он действительно случился, остался бы без внимания, ведь ZDF — самый популярный телеканал в ФРГ.

В то же время использование лишь одного доказательства в подобных публикациях в интернете часто говорит о том, что содержащееся в них утверждение не соответствует действительности. Построенным по тому же принципу сообщениям посвящены несколько опубликованных ранее разборов „Проверено“ — например, о замках на регуляторах тепла в рижской больнице и плакате с призывом сжигать книги для получения тепла в Гамбургской библиотеке.

Итог: Фейк