11 котят чудом не угорели. Спасатели вынесли животных из задымленного дома

Вчера в 21:21 в центр тревоги сообщили, что из дома в деревне Валгесоо Пылваской волости идет дым. об Об опасной ситуации охранную фирму уведомила пожарная сигнализация. Прибывшие на место спасатели зашли в дом, наполненный дымом и угарным газом, и выяснили, что задымление произошло из-за слишком рано закрытой заслонки печи. Из помещения вынесли 11 котят, открыли заслонку и проветрили дом. Людей в доме не было.