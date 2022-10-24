Звери
24.10.2022, 12:15

11 котят чудом не угорели. Спасатели вынесли животных из задымленного дома

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Marko Mumm | Delfi/Eesti ajalehed

Спасатели Лыунаского центра бросились на помощь оставшимся в доме котятам.

Вчера в 21:21 в центр тревоги сообщили, что из дома в деревне Валгесоо Пылваской волости идет дым. об Об опасной ситуации охранную фирму уведомила пожарная сигнализация. Прибывшие на место спасатели зашли в дом, наполненный дымом и угарным газом, и выяснили, что задымление произошло из-за слишком рано закрытой заслонки печи. Из помещения вынесли 11 котят, открыли заслонку и проветрили дом. Людей в доме не было.

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