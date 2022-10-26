Чем громче „сербаете“, тем лучше: где найти самый вкусный рамен в Таллинне?

Эта раменная находится в старом городе, поэтому найти ее не составит труда. Как по мне, тут делают лучший рамен в городе, но, как говорится на вкус и цвет…Зак – владелец заведения, наполовину украинец, наполовину узбек, переехал в Таллинн пару лет назад и привез с собой рецепт рамена из Ужгорода. Когда-то этот рамен подавался там на заправке, в раменной на краю города, а теперь им могут посмаковать жители и гости эстонской столицы. На кухне работают украинские повара, они же работали с Заком в Ужгороде - Тарас со Стаханова, Станислав из Ужгорода и Татьяна из Новой Каховки. Канути предлагает 8 видов рамена: с тофу, со свининой чашу, с рваной индейкой, с лососем, с креветками, с говяжьей вырезкой, с тунцом, с морепродуктами (тунец, лосось, креветки, мидии).

Слово „рамен“ происходит от двух китайских иероглифов „ра“ и „мен“. Это - одно из блюд, пришедших в Японию из Китая. При этом „Ра“ в переводе с японского означает „вытягивать“, а „мен“ – „лапша“. То есть, по сути, рамен – это обычная длинная лапша. Несмотря на то, что рамен считается японским блюдом, его родина -Китай! Японию блюдо пришло только в 10-х годах XX века, и продавали его в основном в маленьких уличных кафе -ларьках, которые получили название „раменная“. Приготовить в домашних условиях рамен непросто, но возможно. Бульон готовится более суток и его обязательная основа – это свиные кости, куриные шеи и сушеный тунец, но иногда готовят и рыбный бульон. Яйцо, которое добавляют в рамен при подаче, как правило, ферментируется в трех видах соевого соуса, причем один из них имеет выдержку более двух лет. А еще нужно добавить грибы шиитаке, маринованные побеги бамбука, нори…Ну, и конечно же, идеальный рамен – это правильно приготовленная пшеничная лапша. При желании можно использовать и рисовую стеклянную, и „мивину“, но, настоящий рамен готовится исключительно из домашней пшеничной лапши. Как видите, чтобы создать традиционный японский рамен по всем правилам, потребуются определенные кулинарные навыки.

В этом блоге хочу рассказать вам о раменных Таллинна. Но прежде чем назвать пять заведений, где я ела это прекрасное блюдо, хочу немного рассказать о том, что представляет из себя рамен! Возможно, не все знают, что это японское блюдо, не совсем суп…Скорее, это лапша, заправленная бульоном, маринованными яйцами и ломтиками мяса, птицы или рыбы.

Этот последний, я и решила попробовать, и скажу вам, мой выбор был безупречным! Рамен содержит все нужные ингредиенты, но бульон и лапша отличаются от рамена в Kanuti. Тут уж кому что больше по вкусу. О других блюдах писать не буду, хотя здесь очень вкусная котлетка из трески (19 евро) и суп из красной чечвицы с кокосовым молоком, рыбой и креветками (11 евро)

Этот ресторан, наверное, многие знают. Он давно заручился популярностью у своих гостей благодаря вкусной еде, свежим продуктам и отличному обслуживанию. Заведение позиционирует себя как „fusion-confusion“, здесь есть блюда из разных кухонь, но целый раздел занимает рамен. И его здесь обязательно нужно попробовать! Предлагается 4 варианта на выбор:

Есть и веганский рамен, и просто хороший рамен, куда входит бульон, лапша, маринованное яйцо, лук, норм, зелень). Цена такого рамена 9,5 евро. Все остальные от 14 евро за рамен с тофу до 16 с говядиной, тунцом, и лососем. Самый дорогой - с морепродуктами – 18,5 евро. Лапшу здесь делают вручную и говорят, что используют для этого несколько видов муки. Бульон для рамена также можно выбрать. Их три вида: Shio - готовится на рыбе, с добавлением водорослей, Shoyu – на японском соевом соусе и Miso – здесь основной ингредиент японский мисо и мед. Ко всем бульонам также добавляется саке (японская водка) и мирин (сладкая японская] приправа). Мы решили взять со свининой на бульоне Shoyu – это японская классика и с морепродуктами на бульоне Miso. Судя по тому, как это было безумно вкусно, думаю все рамены здесь „пальчики оближешь“. Рамен очень сытный, по сути это второе и первое блюдо вместе. Но, если вдруг, вы не наедитесь, можете взять гедза (японские пельмени). Они здесь есть с креветкой и курицей, микс, грибы и веганские. На порцию идет 6 штук и цена любых – 8 евро.

3. Kampai (Peetri 12)

Кампаи – это крошечный кусочек Токио, который создатели заведения перенесли на берег Ноблесснера. Здесь есть все для любителей японской кухни. В меню отличный выбор сашими, суши (нигири суши, урамаки, футомаки), удон и соба, мисо-суп, бобы эдамаме, терияки, ну и конечно же, рамен, с которым я вас сегодня знакомлю. Он здесь тоже сделан по всем правилам, и это неудивительно, шеф-повар ресторана Margo Paluoja максимально ориентирован на тонкости японской кухни. Итак, в меню 4 рамена, каждый из которых можно заказать на мисо бульоне, или соевом бульоне.

Куриный рамен – 15 евро, рамен со свининой – 15 евро, рамен в морепродуктами – 18 евро и рамен с уткой – 16 евро. Здесь я решила взять рамен из утки, потому что выглядел он в галерее сайта ну просто изумительно. И в действительности он оказался именно таким. Бульон, лапша, яйцо и сама утка – выше всех похвал! Так что, очень рекомендую. Тем более, что в летнее время дегустировать здесь еду с видом на залив, яхты, и с бокалом просеко - одно сплошное удовольствие!

4. Kagerou Ramen house (Uss tn 33)

Ну и конечно же на закуску, я не могла обойти стороной это заведение, которое позиционирует себя как Раменную, хотя в меню у них есть множество других блюд японской кухни. На самом деле, это потому что выбор рамена здесь действительно огромный – я насчитала 9 вариантов. С курицей, свининой чашу, говядиной тендерлон, уткой, тунцом, лососем, креветками, морепродуктами, с сыром тофу и вегетарианский. Важное отличие от других раменных – порцию можно здесь заказать маленькую и большую. В идеале порция рамена – это около 550-600 грамм. И освоить такое количество еды, тем более, если хочется взять еще что-то, конечно не всем под силу. В Кагероу можно заказать полпорции, и это очень удобно. Цена большой порции от 12,5 за куриный рамен до 15,5 за говяжий. Самый дорогой рамен из морепродуктов, он 17,5 евро. Маленькая порция минус 3 евро от суммы полной порции. Бульон может быть острый, также есть мисо на выбор. Мы решили здесь попробовать традиционный рамен из свинины чашу (тушеная свинина в соусе-маринаде с японским сякэ). Это настоящая классика, и если она удалась – это показатель хорошей раменной. Было невероятно вкусно, так что рекомендую вам заглянуть, тем более, что рамен вам подаст лично собственник заведения Алан.

Теперь вы точно знаете, где в Таллинне отведать лучший рамен. Осталось только узнать, как правильно его есть – поэтому дам несколько советов:

Лапшу и другие ингредиенты рамена едят палочками, а для жидкой части подают ложку. Но! В идеале, ее лучше всего „сербать“, и чем громче, тем лучше. В Японии, да и вообще во всей Азии, чавкать, а также издавать другие громкие звуки во время еды – это признак того, что тебе вкусно и таким образом ты выражаешь повару свое почтение.