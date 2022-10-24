КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами на морской границе

Северокорейский грузовой корабль пересек линию границы в 3:42 по местному времени, но отступил на север, когда военно-морские силы Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи со ссылкой на Yonhap и AFP. Северокорейская народная армия заявила, что южнокорейский военный корабль прорвался через де-факто границу на 2,5-5 километров, и Народная армия произвела десять предупредительных выстрелов из реактивных систем залпового огня.