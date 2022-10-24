КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами на морской границе
Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь по северокорейскому кораблю, пересекшему морскую границу сегодня рано утром. Северокорейцы ответили предупредительным огнем.
Северокорейский грузовой корабль пересек линию границы в 3:42 по местному времени, но отступил на север, когда военно-морские силы Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи со ссылкой на Yonhap и AFP. Северокорейская народная армия заявила, что южнокорейский военный корабль прорвался через де-факто границу на 2,5-5 километров, и Народная армия произвела десять предупредительных выстрелов из реактивных систем залпового огня.
Страны обвинили друг друга в нарушении западной морской границы на фоне повышенной военной напряженности.