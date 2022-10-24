Борис Джонсон вышел из борьбы за пост лидера консерваторов, открывая Риши Сунаку путь на пост премьера Британии

Джонсон, занимавший пост премьера до начала сентября, заявил, что у него была поддержка необходимых 100 членов консервативной фракции в Палате общин - в его заявлении говорится, что его номинировали 102 депутата, однако это непроверяемо и заметно меньше, чем то количество депутатов, которые высказывались за его движение публично.

Он считает, что имел хорошие шансы победить на внутрипартийном голосовании и с пятницы вернуться на пост премьера, но „время неподходящее“, в партии у него много оппонентов, а без единства в рядах фракции эффективно управлять страной невозможно, заявил Джонсон.

В борьбе за пост лидера партии остаются Риши Сунак, занимавший пост министра финансов с февраля 2020 до июля 2022 года, которого публично поддержали 157 депутатов, и Пенни Мордонт, которой, скорее всего, не хватает необходимого числа номинаций - на вечер воскресенья ее публично поддерживали всего 25 человек.

„Хотя я пытался договориться и с Риши, и с Пенни, - поскольку надеялся, что мы сможем объединиться в интересах нации, - мы, как ни грустно, не смогли найти способ это сделать. Поэтому, боюсь, что лучше всего не позволять выдвинуть мою кандидатуру и обязаться поддерживать того, кто победит. Я считаю, что у меня есть что предложить, но сейчас, я боюсь, просто неподходящее время“, - говорится в заявлении Бориса Джонсона.

Риши Сунак, которого многие тори до сих пор упрекают в развале правительства Джонсона, заявил, что тот многого добился в период своего премьерства, начиная от „брексита“ и разработки и внедрения вакцин от коронавируса. „Он провел нашу страну через несколько тяжелейших испытаний, которым мы когда-либо подвергались, а затем он выступил против Путина и его варварской войны в Украине. Мы всегда будем ему благодарны за это“, - написал в „Твиттере“ фаворит гонки за премьерство.