Борис Джонсон вышел из борьбы за пост лидера консерваторов, открывая Риши Сунаку путь на пост премьера Британии(13)
Борис Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии. Это означает, что следующим премьером Великобритании практически наверняка будет Риши Сунак., сообщает BBC Russian.
Джонсон, занимавший пост премьера до начала сентября, заявил, что у него была поддержка необходимых 100 членов консервативной фракции в Палате общин - в его заявлении говорится, что его номинировали 102 депутата, однако это непроверяемо и заметно меньше, чем то количество депутатов, которые высказывались за его движение публично.
Он считает, что имел хорошие шансы победить на внутрипартийном голосовании и с пятницы вернуться на пост премьера, но „время неподходящее“, в партии у него много оппонентов, а без единства в рядах фракции эффективно управлять страной невозможно, заявил Джонсон.
В борьбе за пост лидера партии остаются Риши Сунак, занимавший пост министра финансов с февраля 2020 до июля 2022 года, которого публично поддержали 157 депутатов, и Пенни Мордонт, которой, скорее всего, не хватает необходимого числа номинаций - на вечер воскресенья ее публично поддерживали всего 25 человек.
„Хотя я пытался договориться и с Риши, и с Пенни, - поскольку надеялся, что мы сможем объединиться в интересах нации, - мы, как ни грустно, не смогли найти способ это сделать. Поэтому, боюсь, что лучше всего не позволять выдвинуть мою кандидатуру и обязаться поддерживать того, кто победит. Я считаю, что у меня есть что предложить, но сейчас, я боюсь, просто неподходящее время“, - говорится в заявлении Бориса Джонсона.
Риши Сунак, которого многие тори до сих пор упрекают в развале правительства Джонсона, заявил, что тот многого добился в период своего премьерства, начиная от „брексита“ и разработки и внедрения вакцин от коронавируса. „Он провел нашу страну через несколько тяжелейших испытаний, которым мы когда-либо подвергались, а затем он выступил против Путина и его варварской войны в Украине. Мы всегда будем ему благодарны за это“, - написал в „Твиттере“ фаворит гонки за премьерство.
Если до 14:00 по местному времени в понедельник ни у кого, кроме Сунака, не будет минимум 100 номинаций депутатов, то он станет лидером партии автоматически, а с пятницы сменит подавшую в отставку премьер-министра Лиз Трасс.