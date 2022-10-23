Си Цзиньпин переизбран на пост генсека партии Китая. В Политбюро остались только его сторонники(16)
Си Цзиньпин официально переизбран на беспрецедентный третий срок на пост генсека Компартии Китая. При новом составе Политбюро, в который вошли только его выдвиженцы, Си закрепил за собой статус самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна, пишет BBC.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник избрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии на третий срок - еще на пять лет. Он также вновь занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.
До Си, со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году оно по инициативе нынешнего лидера страны было отменено.
В новый состав Постоянного комитета Политбюро вновь вошли семь человек - все они, как считается, имеют тесные связи с Си Цзиньпином.
Новый состав Политбюро говорит о силе Си, который смог везде посадить своих людей, написал старший исследователь „Фонда Карнеги“ Александр Габуев.
„В то же время расклад говорит и о слабости - Си доверяет только своим выдвиженцам, а от компетентных руководителей, сделавших карьеру при Цзяне и Ху (прежних лидерах Цзяне Цзэмине и Ху Цзиньтао - прим. Би-би-си), он поспешил избавиться как от неблагонадежных - хотя последние 10 лет они играли по новым правилам и демонстрировали полную лояльность „ядру партии“, - написал Габуев в своем телеграм-канале.
Анализ
Стивен Макдонал, корреспондент Би-би-си в Китае
Первое и самое очевидное - Си Цзиньпин все еще остается у руля и будет оставаться до тех пор, пока какие-то политические потрясения не приведут к его отставке.
Никто всерьез не ожидал, что результатом этого съезда станет что-либо, кроме продолжения деятельности Си в качестве „ядра“ Коммунистической партии. Более того, его новая команда полностью укомплектована лояльными Си людьми. Никто даже не намекает, что может придерживаться иной точки зрения.
В определенном смысле самым необычным стало назначение Ли Цяна премьером, человеком номер два в стране. Именно ему предстоит управлять экономикой Китая.
Назначение человека, допустившего катастрофический локдаун в Шанхае (с последовавшим значительным дефицитом продовольствия для 10 миллионов человек), ответственным за экономическое планирование, можно рассматривать как сигнал того, что для Си лояльность важнее профессионализма.
При всех своих других недостатках Коммунистическая партия Китая гордилась тем, что является меритократией, но это назначение, похоже, идет вразрез с былыми традициями.
Хуже того, складывается ощущение, что генсек Си на самом деле не имеет четкого понимания того, как функционирует экономика и что требуется для ее работы. Или по крайней мере он не считает это приоритетом.
Для Си главными оказываются партийная дисциплина и поддержка страны с ним в роли лидера, а все остальное - остается на втором месте с большим отрывом.
Его заявление о приверженности политике „нулевого ковида“, которая уже причинила огромный ущерб и не имеет четкой стратегии выхода, похоже, это подтверждает.
Также, в очередной раз, в комитете из семи человек на вершине китайской власти нет ни одной женщины. В этом комитете никогда не было женщин, и Си Цзиньпин не нарушил этой традиции. Единственным исключением была супруга Мао во времена „Банды четырех“, но она не занимала официальной должности.
Для многих это станет разочарованием, но не неожиданностью.
Накануне во время съезда КПК бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который сидел в президиуме, был под руки выведен из зала.
В тот же день делегаты съезда КПК избрали новый Центральный комитет и одобрили предложенные председателем Си поправки к Уставу Компартии о социализме с китайской спецификой.
В этих поправках, в частности, подчеркивается центральная роль лично Си Цзиньпина в ЦК и партии в целом. Члены партии, согласно решениям съезда, должны глубоко осознать эту роль и делать все для ее поддержания и укрепления.
Кроме того, в решениях съезда подтверждена ранее внесенная в устав руководящая и направляющая роль „мыслей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху“.
Съезд КПК несколько ужесточил формулировки касательно политики в отношении Тайваня. Если в действовавшей до сих пор редакции устава говорилось лишь о „работе над укреплением единства китайского народа, включая соотечественников на Тайване“, то в новом варианте говорится о решительном неприятии и противодействии „сепаратистам“ и „попыткам провозглашения независимости Тайваня“.