Си Цзиньпин переизбран на пост генсека партии Китая. В Политбюро остались только его сторонники

Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник избрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии на третий срок - еще на пять лет. Он также вновь занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

До Си, со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году оно по инициативе нынешнего лидера страны было отменено.

В новый состав Постоянного комитета Политбюро вновь вошли семь человек - все они, как считается, имеют тесные связи с Си Цзиньпином.

Новый состав Политбюро говорит о силе Си, который смог везде посадить своих людей, написал старший исследователь „Фонда Карнеги“ Александр Габуев.

„В то же время расклад говорит и о слабости - Си доверяет только своим выдвиженцам, а от компетентных руководителей, сделавших карьеру при Цзяне и Ху (прежних лидерах Цзяне Цзэмине и Ху Цзиньтао - прим. Би-би-си), он поспешил избавиться как от неблагонадежных - хотя последние 10 лет они играли по новым правилам и демонстрировали полную лояльность „ядру партии“, - написал Габуев в своем телеграм-канале.

Анализ

Стивен Макдонал, корреспондент Би-би-си в Китае

Первое и самое очевидное - Си Цзиньпин все еще остается у руля и будет оставаться до тех пор, пока какие-то политические потрясения не приведут к его отставке.

Никто всерьез не ожидал, что результатом этого съезда станет что-либо, кроме продолжения деятельности Си в качестве „ядра“ Коммунистической партии. Более того, его новая команда полностью укомплектована лояльными Си людьми. Никто даже не намекает, что может придерживаться иной точки зрения.

В определенном смысле самым необычным стало назначение Ли Цяна премьером, человеком номер два в стране. Именно ему предстоит управлять экономикой Китая.

Назначение человека, допустившего катастрофический локдаун в Шанхае (с последовавшим значительным дефицитом продовольствия для 10 миллионов человек), ответственным за экономическое планирование, можно рассматривать как сигнал того, что для Си лояльность важнее профессионализма.