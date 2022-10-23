ФОТО И ВИДЕО | Дельфинарий в Харькове: „Когда начинаются обстрелы, они все ложатся на дно“

„Мы относимся к ним, как к родным детям, заботимся, и практически ни у кого не было мыслей бросить их“, - рассказывает тренер морских млекопитающих Владислав. Он и его коллега Виктория заботятся о жителях океанариума „Немо“ в Харькове. С начал войны рутина морских животных сильно изменилась. Тренеры - те немногие люди, с которыми взаимодействуют белые киты и семья дельфинов.