ФОТО И ВИДЕО | Дельфинарий в Харькове: „Когда начинаются обстрелы, они все ложатся на дно“
Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов посетил дельфинарий „Немо“ в Харькове. Он пообщался с работниками центра, которые, несмотря на войну, остаются рядом с животными. Тренеры рассказали, как на морских обитателей повлияла война и почему эвакуация животных невозможна.
„Мы относимся к ним, как к родным детям, заботимся, и практически ни у кого не было мыслей бросить их“, - рассказывает тренер морских млекопитающих Владислав. Он и его коллега Виктория заботятся о жителях океанариума „Немо“ в Харькове. С начал войны рутина морских животных сильно изменилась. Тренеры - те немногие люди, с которыми взаимодействуют белые киты и семья дельфинов.
„Они адаптировались, мы подарили им максимальное возможное внимание, все время были с ними“, - говорит Виктория.
Смотрите в видео нашего корреспондента, как проходят будни китов и дельфинов, как поддерживают температуру в бассейнах в условиях войны и чего не хватает животным больше всего.