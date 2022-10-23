Официально: Российские лыжники отстранены от международных соревнований

FIS отстранили спортсменов из России и Белоруссии этой весной, когда Россия начала войну в Украине.

В заявлении FIS война не упоминалась, вместо этого решение о продлении запрета оправдывалось „честностью соревнований“, „безопасностью всех участников“ и „рекомендациями Международного олимпийского комитета“.

Спортсмены отстранены от этапов КМ в этом году, а также от стартующего в конце февраля ЧМ в Планице (Словения).

Представляющий интересы финских спортсменов в Международной федерации лыжных гонок (FIS), Мартти Юлхя заявил, что голосовал за сохранение запрета на участие в соревнованиях для спортсменов из России и Беларуси. Он подчеркнул, что принял такое решение с одобрения спортсменов, пишет Ilta-Sanomat.

„Моя личная позиция с февраля неизменна. Я проголосовал за продление отстранения российских и белорусских спортсменов. В плане конкуренции ситуация, естественно, печальная, но спорт не является отдельной частью остального общества. Принимая это решение, я желаю спортсменам спокойствия в предстоящем сезоне“, — заявила Юлхя.

Мартти Ууситало, член Международной федерации лыжных гонок (FIS), уже несколько дней назад сообщил Ilta-Sanomate, что россияне не смогут участвовать в соревнованиях FIS в предстоящем сезоне.

Для тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко такое решение не стало неожиданностью. „Конечно, для нас это было ожидаемо. Очень жаль, что они так решили в итоге. Но мы должны пройти через это все. Надеюсь, что к следующему году все поменяется. Но далеко не загадываем, посмотрим. Говорили многое, что нас пропустят и летом, и осенью. Мы всегда готовы к выступлению на международной арене, но это зависит, к сожалению, не от нас. Мы ждем, другого выхода нет“, — сказал Бородавко „Спорт-Экспрессу“.