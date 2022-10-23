Цены на газ, расширение Шенгена, „заправки“ для электромобилей. Евродайджест: главные события недели

Что это значит? Введение потолка цен на импортируемый в ЕС природный газ продолжает раскалывать Евросоюза относительно мер борьбы с энергетическим кризисом. Хотя большинство стран в той или иной форме поддерживают его введение, немало государств выступают против. Этот группу неформально возглавляет Германия, которая опасается, что после утверждения ограничений поставщики снизят поставки в Европу, а местные потребители откажутся от энергосбережения. Канцлер Олаф Шольц охарактеризовал итоги саммита как „хороший сигнал солидарности“ и выразил надежду, что министры энергетики смогут сформулировать решения, которые устроят всех. Еще один противник ценового потолка — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пишет Euractiv, он добивается того, чтобы Будапешт освободили от подобных ограничений — в противном случае Россия, продающая газ в Венгрию, грозит прекратить поставки.

Что случилось? Одной из главных тем саммита глав государств и правительств Евросоюз а, прошедшего на этой неделе в Брюсселе, стал энергетический кризис и подготовка к зиме. После многочасовой дискуссии европейские лидеры в целом поддержали предложенный ранее план Еврокомиссии о введении временного динамического потолка цен на импортируемый в ЕС газ, однако не оформили его законодательно — на следующей неделе дополнительные консультации проведут министры энергетики всех 27 стран-членов. Схожая участь постигла и идеи о ценовом потолке на газ, используемый в ЕС для производства электроэнергии, о совместном заполнении 15% объема газовых хранилищ и механизме солидарности между европейскими странами в экстренных случаях — по всем этим мерам Совет попросил Еврокомиссию и министров энергетики „срочно представить конкретные решения“. Тем не менее, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приветствовала достигнутый прогресс: „Теперь у нас есть очень хорошая и внушительная дорожная карта для продолжения работы по вопросу о ценах на энергоносители“.

Что случилось? В понедельник Совет ЕС объявил о создании Миссии военной помощи Украине (EUMAM), которая займется „повышением боеспособности ВСУ“: „индивидуальной, коллективной и специализированной“ подготовкой военнослужащих, а также „координацией и синхронизацией деятельности государств-членов“, поддерживающих этот проект. Миссия будет работать в течение двух лет, ее суммарный бюджет составит 106,7 млн евро. „Сегодня мы усиливаем нашу поддержку Украине, чтобы та могла защитить себя от незаконной агрессии России. […] EUMAM — это не просто учебная миссия, это наглядное доказательство того, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется“, — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Что это значит? Соглашение начало действовать уже на этой неделе. Теперь авиакомпании из стран ЕС смогут еженедельно выполнять до 14 пассажирских рейсов в любой аэропорт АСЕАН и наоборот, хотя ранее 100 пар государств из двух блоков не имели необходимой правовой базы. Это приведет к росту конкуренции и, как следствие, более привлекательным ценам. В то же время, соглашение направлено на помощь авиакомпаниям, базирующимся в ЕС и АСЕАН — они, по сути, получают привилегированное положение на соответствующих воздушных маршрутах. Также в соглашение оговорено внедрение высочайших стандартов безопасности.

Что случилось? В понедельник Еврокомиссия объявила о подписании всеобъемлющего соглашения в сфере воздушных перевозок с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), переговоры по которому продолжались с 2016 года. Оно заменит более 140 заключенных ранее двусторонних договоров между странами ЕС и членами АСЕАН: Таиландом, Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, Брунеем, Камбоджой, Лаосом, Мьянмой, Филиппинами и Сингапуром. „Это первое в истории межблоковое соглашение о воздушном транспорте выводит авиационное партнерство ЕС и АСЕАН на новый уровень. Оно поддержит восстановление авиационного сектора после Covid-19, вернет столь необходимые связи во благо 1,1 миллиарда человек и позволит расширить деловые, торговые, туристические и межличностные контакты. Это соглашение […] обеспечит единый набор правил и сократит бюрократические препоны, а также предоставит новую платформу для совместной работы над нашей общей приверженностью экономически, социально и экологически устойчивой авиации“, — прокомментировала это событие еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

Что это значит? Служащие ВСУ (в том числе Сил территориальной обороны) будут проходить обучение на территории стран ЕС. Как сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, речь идет о 15 тысячах украинских военнослужащих; непосредственно в Германии подготовку пройдет треть из них. Оперативный штаб EUMAM для координации на стратегическом уровне будет расположен в Брюсселе, крупнейшая штаб-квартира — в Польше. К проекту могут присоединиться и страны, не входящие в Евросоюз (среди наиболее вероятных претендентов называют США и Великобританию).

Европарламент призвал принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону

Что случилось? Во вторник европейские депутаты приняли резолюцию, призывающую Совет ЕС до конца года разрешить двум восточноевропейским странам присоединиться к общему визовому и таможенному пространству. Обращение поддержали 547 парламентариев, 49 высказались „против“, еще 43 воздержались. В тексте резолюции утверждается, что Болгария и Румыния уже давно выполнили условия, необходимые для присоединения к Шенгенскому соглашению, а действующий сейчас пограничный контроль с этими странами является дискриминационным: оказывает серьезное влияние на жизнь граждан, препятствует торговле и наносит ущерб единому европейскому рынку. Как отмечает Euractiv, Европарламент уже несколько раз выступал с подобными призывами (впервые — в 2011 году), позицию депутатов в целом поддерживает и Еврокомиссия.