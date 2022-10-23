Немецкий эксперт: „Мы 8 лет делали вид, что это не война“

- В какой-то степени ваша книга - попытка работы над ошибками. Но сначала нужно понять причину ошибок. Почему, по вашему мнению, страны Европейского Союза не видели или не хотели видеть, что происходит на самом деле и насколько это опасно? Это наивность или причина скорее в экономических интересах?

Очевидно, многие на Западе этого и не понимали, и это было ошибкой. Не будь аннексии Крыма, не было бы и войны на Донбассе и впоследствии не дошло бы до нынешней широкомасштабной агрессии. Я хотела в своей книге воспроизвести ход событий и напомнить о взаимосвязи между ними. Истоком войны стало именно вопиющее нарушение норм международного права, все последующие события уже вытекали из той же логики.

Гвендолин Зассе: Эта книга - попытка объяснить, почему происходит то, что происходит. Важно понимать предысторию, а в этом отношении у нас существуют некоторые ложные представления. Поэтому необходимо напомнить, что эта война действительно началась в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма . Эти действия были ударом по принципу государственного суверенитета, актом войны, который тогда на Западе не стали называть тем, чем он на самом деле был.

Deutsche Welle: Госпожа Зассе, в книге вы подчеркиваете, что война , которую ведет сейчас Россия против Украины, началась не 24 февраля этого года, а восемь лет назад, когда Россия аннексировала Крым. Почему вам так важно было объяснить это немецкому читателю?

Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) - одна из ведущих немецких экспертов по Восточной Европе. Она много лет во главе ZOiS - берлинского Центра международных и восточноевропейских исследований - изучает проц ес сы общественной и политической трансформации стран региона. Обобщая многолетний опыт научных исследований центра, Гвендолин Зассе написала книгу „Война против Украины“, в которой объясняет немецкому читателю исторический и общественный контекст, приведший к развязанной Россией войне против Украины. Подробнее об основных тезисах вышедшей недавно книги и об оценке нынешней ситуации - в интервью DW.

- Без его (Путина. - Ред.) приказов, без его решения об аннексии Крыма, всего этого бы не было. Однако приписывать эту войну исключительно ему - недопустимое упрощение. Система власти вокруг Путина годами формировалась не только самим Путиным, но и людьми, считающимися в России элитами. Эта система базируется на лояльности, она опирается на деполитизированное общество. Нельзя упускать из виду общественные факторы, на которых держится эта система. Говорить о том, что эта война - вина каждого отдельного россиянина - тоже слишком категоричное упрощение. Но и не учитывать общественные процессы в России, предшествовавшие этой войне, тоже нельзя.

- Но канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не раз говорил об этой войне именно как о „войне Путина“. Почему, по вашему мнению, он ошибается?

Но ошибкой была не только неспособность понять взаимосвязь политических и экономических интересов, но и непонимание перемен в Восточной Европе. Россию многие продолжали воспринимать так, как воспринимался когда-то Советский Союз, упуская из виду Украину и другие страны региона. Так же поверхностно и ошибочно эта война многими на Западе воспринимается как „война Путина“. Да, он отдавал приказы, но эта война не просто так родилась в его голове. Это произошло на фоне политических и общественных процессов как в России, так и в Украине и на Западе. Только проанализировав этот контекст, мы можем сделать выводы.

- Эти вещи не исключают друг друга. Мы можем говорить о политической наивности, когда речь идет о том, что в отношениях с Россией экономические интересы пытались рассматривать отдельно от политики, в том числе от политики безопасности. Здесь, прежде всего, нужно указать на немецких политиков, которые привели страну к такой сильной энергетической зависимости от России. Еще в январе этого года, в преддверии масштабной агрессии России, германские политики продолжали отстаивать „Северный поток - 2“ . Российские власти делали из этого вывод, что глубокого разрыва экономических отношений можно не бояться, что бы ни случилось. Естественно, это расширило России поле для маневра.

- Если говорить об общественных процессах в России и об истоках этой войны, то, наверное, можно вспомнить националистический подъем среди россиян после аннексии Крыма и скачок популярности Путина. То, что хозяину Кремля сошла с рук эта аннексия, лишь подогрело его аппетит?

- Мы должны быть осторожны, пытаясь понять, что у Путина в голове. Но его собственные выступления прошлых лет уже давно указывали на гипертрофированное внимание к Украине. В 2014 году он проверил, как далеко Запад позволит ему зайти и почувствовал значительное пространство для маневра. В определенный момент российский президент понял, что никто не вечен, и он стал уделять большое внимание тому, что останется после него в российской истории. Нападением на Украину он, очевидно, хотел войти в историю как политик, укрепивший влияние России в мире.

- В своей книге вы указываете на желание Путина стать в один ряд с российскими царями, в частности, с Петром I. Но Петр I хотел сближения с Европой, обрезал своим боярам бороды. Путин же все делает наоборот...

- С Петром I Путина сравниваю не я, на это сравнение намекал в своих речах сам Путин, указывая на завоевание этим царем территорий. Тот факт, что Петр I желал сближения с Европой, Путин не вспоминает. Российский президент явно потерялся во времени. Он действует так, как будто на дворе не 21, а 19 век с его империализмом. Парадокс заключается в том, что такими действиями он может разрушить даже систему, которую он сам же выстроил.

- Что именно вы имеете в виду?

- Мы наблюдаем, как эта система оказывается под давлением гораздо сильнее, чем это было до 24 февраля. Мобилизация встречает некоторое сопротивление в обществе, хотя пока и не критичное. В то же время мы видим, что „ястребы“ в окружении Путина все ощутимее усиливают свои позиции. Все более заметна некоторая нервозность во властных кругах в Москве. Но неуверенность и нервозность ощущается и среди региональных союзников России, в том числе в странах Центральной Азии.