ВИДЕО | Роберт Рооба забросил победную шайбу в юбилейном матче своего клуба

Хоккейный клуб „ЮП“ из финского города Ювяскюля в пятницу провел свой 2000-й матч в чемпионате Финляндии и победил „ХИФК“ 2:1 на глазах у почти 4000 зрителей. Победную шайбу Рооба забросил в дополнительное время.

„Эта шайба заброшена в нужный момент. Напряжение в этот момент достигло своего пика. Я всем сердцем подбадривал команду, потому что знал, что в какой-то момент у нас появится такая возможность“, — сказал Рооба веб-сайту „ЮП“ после матча.

Хоккейный клуб „ЮП „набрал 18 очков в 16 играх и занимает 10-ое место в чемпионате Финляндии. Всего на счету Рообы две заброшенные шайбы и одна результативная передача в 15 играх.