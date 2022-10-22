В России держат в секрете дело о допинге 16-летней Камилы Валиевой

РУСАДА не разглашает ни даты суда над спортсменкой, ни комментарии самой Валиевой, никаких подробностей, ни даже итогов расследования и возможно окончательного приговора, об этом пишет Ilta-Sanomat. Антидопинговое агентство делает акцент на юном возрасте спортсменки, который допускает соответствующее исключение.

В декабре прошлого года Валиева сдала положительный допинг-тест, в результате которого, в ее организме был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Об положительном тесте стало известно в феврале, во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева успела стать олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

После опубликованного РУСАДА пресс-релиза, информационное агентство „АР“ ознакомилось с правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и подтвердила в своей статье, что нет обязанности публиковать информацию о допинг-пробах спортсменов, не достигших совершеннолетия.

Трэвис Тайгарт, глава Антидопингового агентства США (USADA), недоволен действиями РУСАДА.

„Если её законно оправдают, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано“, — сказал Тайгарт, добавив: „Не удивительно, что спортсмены и общественность не доверяют глобальной антидопинговой системе ВАДА„.

Хотя РУСАДА и держит расследование в тайне и не намерено обнародовать окончательные результаты, они обязаны будут проинформировать Международный олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев и ВАДА о решении и возможном наказании. Высока вероятность того, что хотя бы одна из этих сторон обжалует возможный оправдательный приговор РУСАДА. В этом случае окончательное решение будет принято Международным спортивным судом CAS в швейцарском городе Лозанна.

В сентябре российские СМИ сообщили, что РУСАДА завершило семимесячное расследование и что дело Валиевой будет передано в независимый антидопинговый дисциплинарный комитет, действующую при РУСАДА, где и будет принято окончательное решение.