В России держат в секрете дело о допинге 16-летней Камилы Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет обнародовать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.
РУСАДА не разглашает ни даты суда над спортсменкой, ни комментарии самой Валиевой, никаких подробностей, ни даже итогов расследования и возможно окончательного приговора, об этом пишет Ilta-Sanomat. Антидопинговое агентство делает акцент на юном возрасте спортсменки, который допускает соответствующее исключение.
В декабре прошлого года Валиева сдала положительный допинг-тест, в результате которого, в ее организме был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Об положительном тесте стало известно в феврале, во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева успела стать олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.
После опубликованного РУСАДА пресс-релиза, информационное агентство „АР“ ознакомилось с правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и подтвердила в своей статье, что нет обязанности публиковать информацию о допинг-пробах спортсменов, не достигших совершеннолетия.
Трэвис Тайгарт, глава Антидопингового агентства США (USADA), недоволен действиями РУСАДА.
„Если её законно оправдают, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано“, — сказал Тайгарт, добавив: „Не удивительно, что спортсмены и общественность не доверяют глобальной антидопинговой системе ВАДА„.
Хотя РУСАДА и держит расследование в тайне и не намерено обнародовать окончательные результаты, они обязаны будут проинформировать Международный олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев и ВАДА о решении и возможном наказании. Высока вероятность того, что хотя бы одна из этих сторон обжалует возможный оправдательный приговор РУСАДА. В этом случае окончательное решение будет принято Международным спортивным судом CAS в швейцарском городе Лозанна.
В сентябре российские СМИ сообщили, что РУСАДА завершило семимесячное расследование и что дело Валиевой будет передано в независимый антидопинговый дисциплинарный комитет, действующую при РУСАДА, где и будет принято окончательное решение.
В сентябре также утверждалось, что РУСАДА в ходе расследования обнаружило „ достаточно убедительное“ доказательства нарушения Вальевой допинга. Об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем Telegram-канале.. Антидопинговое агентство эту информацию не подтвердило.
Представители Валиевой уже заявили во время Олимпиады в Пекине, что запрещенный сердечный препарат попал в организм юной спортсменки из-за того, что она случайно выпила из того же стакана, что и ее дедушка, который использует сердечный препарат триметазидин.