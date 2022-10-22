В центре культуры "Линдакиви“ состоится вечер танцев

„Первый танцевальный вечер, который спустя долгое время состоялся этой весной, оказался очень популярным и уже на том мероприятии гости были очень заинтересованы в следующем. Мы с радостью идём на встречу желаниям наших жителей и организуем второй в этом году танцевальный вечер, где вы снова сможете активно провести время с друзьями“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.



Вечер танцев продлится 29 мая с 18 до 21 часов. Настроение будут поддерживать ведущий и диджей.



Потанцевать можно будет под популярные танцевальные хиты 70-80-х годов. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.

