Ринкевич: всех россиян, живущих в Латвии, проверят на благонадежность

„Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам“, — указал Ринкевич. Кроме того граждан России попросят ответить на вопросы „Чей Крым?“ и „Что происходит в Украине?“, чтобы выяснить их политические взгляды и отношение к войне. Ответы повлияют на шансы продления вида на жительство. В настоящее время ВНЖ в Латвии имеют около 10 тысяч россиян.

Латвия не будет принимать российских уклонистов

Эдгар Ринкевич также сообщил, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают свою страну, чтобы избежать мобилизации на войну в Украине. „Эти люди — не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница. Если вы считаете, что то, что сейчас творится в России, недопустимо, то выступайте против российской власти“, — пояснил министр позицию Риги.

„Знаете, меня не убеждает аргумент, что в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан — да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности“, — заметил Ринкевич.

„Если человек определяется, чей Крым, что происходит в Украине, его отношение к российской власти — это одно. Если человек просто убегает от мобилизации или живет здесь и продолжает пропаганду путинского режима — а есть и такие — то это другой случай. То, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И это вина не только одного человека, Путина. Мы здесь это видим как войну, которую ведет вся Россия“, — указал глава МИД Латвии.

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