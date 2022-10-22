ФОТО | Ралли Каталонии: лидирует француз, Тянак из-за технических проблем, четвертый
На этой неделе стартовал предпоследний этап чемпионата мира по ралли. После первого дня, лидирует Себастьен Ожье (Toyota), опередивший товарища по команде Калле Рованперя и Тьерри Невилла (Hyundai) на 4,8 и 12,5 секунды соответственно. Отт Тянак, четвертый (+20,0).
Пятница:
Рованперя начал день с побед на двух спецучастках. Тянак показал третье и пятое время соответственно. В следующих двух спецучастках Тянак смог улучшить свое время, но после четвертого спецучастка Тянак застрял на обочине минут на десять, из-за технических проблем. Невилл стал лидером четвертого спецучастка.
Пятый спецучасток выиграл Ожье, вновь ставший лидером ралли. Тянак показал второе время на пятом спецучастке. На шестом спецучастке, который проходил в дождливую погоду, победу одержал Рованперя, поднявшись на второе место в общем зачете. Тянак стал седьмым и четвертым в общем зачете. Рованперя выиграла седьмой спецучасток. Тянак, стал седьмым, уступив финну 4,8 секунды. Элфин Эванс из Toyota и Такамото Кацута, а также Даниэль Сордо из Hyundai повредили левое колесо во время спецучастка и потеряли время.
Лидер Ожье завершил последний спецучасток победой. Тянак стал десятым (+7,0). Ожье закончил первый день на 4,8 секунды быстрее Рованперя и на 12,5 секунды быстрее Невилла.
Общая таблица после первого дня: