КАРТА | Взрыв гидроэлектростанции в Каховке затопит несколько городов

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг напрямую обвинил Москву в подготовке подрыва плотины ГЭС в оккупированной части юга страны и предупредил, что это может привести к „масштабной катастрофе“. По его словам, у украинских властей есть информация, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

„Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон“, - заявил президент Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите Европейского совета в Брюсселе.

За два дня до этого генерал армии Сергей Суровикин, недавно назначенный командующим объединенной группировкой российских войск в Украине, заявил, что по его данным, украинские войска готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. „У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, - заявил он.

В настоящее время Каховская ГЭС остается под контролем России.