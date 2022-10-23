БЛОГ УКРАИНКИ | „Котел культуры“ и контейнерный отель: почему вам обязательно стоит посетить Open House в Таллинне
Украинка Инна Гордиенко продолжает вести блог на RusDelfi. В нем она рассказывает о переживаниях украинских вынужденных переселенцев, а также исследует Таллинн и знакомит с интересными местами города.
14 октября Украина праздновала День защитников и защитниц Украины. Украинская диаспора в Эстонии собралась в этот раз на площади Свободы в Таллинне, чтобы поблагодарить наших доблестных украинских воинов за то, что уже 8 месяцев ценой своей жизни они защищают нашу страну от врага.
В своей приветственной речи Президент Украины Владимир Зеленский сказал очень важные и мудрые слова: „за тобой, Украинский воин, - миллионы людей, точно знающих, ради чего они живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство, все, что у нас есть и так дорого для нас. За тобой – Украина, которая точно знает, чего хочет и что ценит“.
В глазах вышедших на митинг в Таллинне людей я видела отражение этих слов, украинцы точно знают за что борются, и ради чего стоит продолжать это делать. Участники акции также требовали защиты украинского неба и ускоренного членства Украины в НАТО.
В начале недели Россия продолжила массовые атаки украинских городов дронами-камикадзе. Опять черный понедельник и опять много смертей… Иранский дрон попал в жилой дом на улице Жилянской (это самый центр Киева) и унес жизни 5 людей. Молодая семья – Богдан и Виктория ждали ребенка, девушка была на 6 месяце беременности. Чуть позже в новостях, когда я увидела фото, я узнала Вику – она была сомелье в киевском магазине Good wine. Эта новость меня „накрыла“. Когда ты узнаешь о смерти человека, которого ты лично знал в лицо – градус сострадания к пострадавшим и ненависти к агрессору зашкаливает. Если нам не закроют небо, этих черных понедельников будет все больше и больше, и количество жертв этой войны будет расти и расти.
Каждый день я читаю новые сводки новостей с фронта и каждый день мое сердце обрывается. С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям нашей страны. Погибли минимум 70 человек и около 240 травмированы - такие данные вчера опубликовала Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины. За последние 9 дней в Украине разрушены 30 процентов электростанций. Удары по ТЭС, не имеющим военного назначения, направлены на то, чтобы с наступлением низких температур лишить украинцев основных потребностей – тепла, электроэнергии и воды.
Россияне, если вы меня читаете, я обращаюсь к вам: вы можете себе представить, что каждый день на вашу голову прилетает около 20 ракет? Вы можете представить, как вы и ваши дети под гул сирен мчите в условный подвал или бомбоубежище, пытаясь не попасть под взрывы, как вы сидите в своей квартире и не знаете, когда наконец-то появиться свет или вода, чтобы приготовить обед и помыться? Что из перечисленного выше, вы готовы пережить?
Эти вопросы как заезженная пластинка крутились в моей голове, когда я возвращалась с митинга под проливным дождем. А еще я думала о том, как в таких погодных условиях мои друзья и коллеги стоят на передовой, и лежат в окопах…Запах мокрых желтых листьев и упавшие каштаны под ногами напомнили мне мои прошлогодние осенние прогулки по Киеву. Когда мы с подругой гуляли по Пейзажной аллее в октябре, собирали охапки листвы, подбрасывали их ввысь и делали фотосессии. Потом шли в любимый ресторанчик на Андреевском спуске, заказывали полюбившийся кофе „гоголь-моголь“, и наслаждались чудесными выходными в Киеве. Теперь кажется, что это из какой-то прошлой жизни.. Да, будет еще фотосессия с кленовыми листьями, будет еще „гоголь-моголь“, будет еще прогулка по Подолу, но это будет другой Киев, Киев, который будет помнить взрывы снарядов, запах гари, горький вкус потери и отчаяния. Этот шлейф растянется на годы и столетия…
Уникальный Таллинн, которого вы еще не видели
На прошлых выходных я гуляла по Таллину и рассматривала его замечательную архитектуру. Это была не просто прогулка по улицам. В рамках фестиваля Open House Tallinn я имела возможность проникнуть в те общественные здания, офисные помещения и другие объекты, которые обычно закрыты для публики. Это безумно интересное мероприятие, и подобных я еще в своей жизни не посещала. Мечтаю, чтобы такой фестиваль стал возможным в Киеве! Впервые он стартовал в Лондоне в 1992 году, и сегодня уже проводится более, чем в 40 городах мира.
Если вы не побывали на Таллинском Open House в этом году, обязательно запланируйте на следующий. Знакомство с интересными архитектурными объектами осуществляется людьми, тесно связанными со зданием – архитекторами, историками, самими жильцами или арендаторами. Экскурсии бесплатные, их проводят волонтеры на английском, русском и эстонском языках. Можно заранее выбрать подходящее вам время и язык. К сожалению, увидеть все помещения, которые были в списке фестиваля (а это около 30 объектов) мне не удалось, но те, которые я увидела, были мега интересными и запоминающимися.
· „Котел культуры“
Tallinna Kultuurikatel был открыт в 2015 году. Сейчас это универсальный событийно-творческий центр с множеством различных атмосферных блоков для организации конференций, гала-мероприятий, концертов, фестивалей, выставок, ярмарок и т. д. „Культурный котел“ также является пространством для многих рекламных, цифровых и креативных агентств. Само здание было построено в 1913 году и здесь находилась первая электростанция в Таллинне. Комплекс использовался для производства электроэнергии до 1979 года. После длительного перерыва во вновь открытом здании новое архитектурное решение максимально сохранило историческую индустриальную среду, где отлично вписываются новые функции. От дымохода, который нельзя не заметить издалека, теперь начинается недавно открытый променад. Прогуляться по ней можно мимо рыбного рынка и до самой Летной гавани.
· Hektor Container Hotel
Этот уникальный отель находится в Теллискиви на территории локомотиворемонтной базы царских времен. Его можно не только посмотреть, но и при желании поселиться в нем на один день, или даже на месяц. Это не обычная гостиница, а контейнерная, помещения которой представляют собой переработанные морские контейнеры. Историческое здание переделали под современное помещение с захватывающим дух дизайном интерьера, и в то же время, с комфортной атмосферой. Казалось бы, холодные серые контейнеры не располагают к уюту и теплу. Но это совсем не так: здесь все для приятного времяпрепровождения. Кухня, на которой гости отеля могут сами готовить, зал для занятий йогой и фитнесом, постирочная, комната отдыха и прекрасная кофейня на входе, которую может посетить любой желающий. Для информации: номер в этом отеле стоит 54 евро, а месячное проживание – 750 евро.
· Круизный терминал
Здание терминала, расположенное в таллиннском порту, получило несколько наград от строительных и архитектурных премий 2021 года — титул „Бетонное сооружение года“ и главную награду за архитектуру таллиннского порта. Терминал выполняет две функции: быть воротами для иностранных туристов, прибывающих в Таллинн на круизных лайнерах, и прогулочной набережной для горожан и гостей столицы Эстонии. Тут также проводятся различные мероприятия – конференции, выставки, концерты. А еще здесь мега приятно усесться в уютном кафе с видом на множество яхт и любоваться закатами солнца. Конечно, для этого лучше приезжать в терминал летом или ранней осенью.
· Фале парк
На месте этого прекрасного архитектурного творения более ста лет назад находился Таллиннский целлюлозно-бумажный комбинат. Комплекс зданий в стиле модерн сильно пострадал во время Второй мировой войны, а советская реконструкция не была направлена на сохранение архитектурного стиля. После закрытия предприятия в 1992 году, помещения не функционировали. В 2000-х годах промышленный комплекс был частично реконструирован под офисные и развлекательные помещения, но свой нынешний вид здание приобрело после реставрации, которая произошла в конце 2010-х годов. Закрытая промышленная зона преобразовалась в открытое городское пространство. Окружающее участок кирпичное здание советских времен было снесено, а части комплекса соединены вместе. Теперь историческая улица квартала, обнесенная стеной, обрела новую жизнь в виде зеленой галереи, которая является входом к торговым площадям и ресторанам. Кстати, во время фестиваля Open House здесь проходил и фестиваль устриц! А в ближайшее время я собираюсь в своем гастроблоге рассказать о лучших мясных ресторанах Таллинна и один из них - Argentina находится именно в Фале парк.
Конечно, это не все здания и постройки, которые предлагалось посетить в рамках фестиваля, но чтобы рассказать обо всех понадобится еще целый блог, да и посетить все сразу, конечно же, нереально.