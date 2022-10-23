БЛОГ УКРАИНКИ | „Котел культуры“ и контейнерный отель: почему вам обязательно стоит посетить Open House в Таллинне

Каждый день я читаю новые сводки новостей с фронта и каждый день мое сердце обрывается. С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям нашей страны. Погибли минимум 70 человек и около 240 травмированы - такие данные вчера опубликовала Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины. За последние 9 дней в Украине разрушены 30 процентов электростанций. Удары по ТЭС, не имеющим военного назначения, направлены на то, чтобы с наступлением низких температур лишить украинцев основных потребностей – тепла, электроэнергии и воды.

В начале недели Россия продолжила массовые атаки украинских городов дронами-камикадзе. Опять черный понедельник и опять много смертей… Иранский дрон попал в жилой дом на улице Жилянской (это самый центр Киева) и унес жизни 5 людей. Молодая семья – Богдан и Виктория ждали ребенка, девушка была на 6 месяце беременности. Чуть позже в новостях, когда я увидела фото, я узнала Вику – она была сомелье в киевском магазине Good wine. Эта новость меня „накрыла“. Когда ты узнаешь о смерти человека, которого ты лично знал в лицо – градус сострадания к пострадавшим и ненависти к агрессору зашкаливает. Если нам не закроют небо, этих черных понедельников будет все больше и больше, и количество жертв этой войны будет расти и расти.

В глазах вышедших на митинг в Таллинне людей я видела отражение этих слов, украинцы точно знают за что борются, и ради чего стоит продолжать это делать. Участники акции также требовали защиты украинского неба и ускоренного членства Украины в НАТО.

В своей приветственной речи Президент Украины Владимир Зеленский сказал очень важные и мудрые слова: „за тобой, Украинский воин, - миллионы людей, точно знающих, ради чего они живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство, все, что у нас есть и так дорого для нас. За тобой – Украина, которая точно знает, чего хочет и что ценит“.

14 октября Украина праздновала День защитников и защитниц Украины. Украинская диаспора в Эстонии собралась в этот раз на площади Свободы в Таллинне, чтобы поблагодарить наших доблестных украинских воинов за то, что уже 8 месяцев ценой своей жизни они защищают нашу страну от врага.

Россияне, если вы меня читаете, я обращаюсь к вам: вы можете себе представить, что каждый день на вашу голову прилетает около 20 ракет? Вы можете представить, как вы и ваши дети под гул сирен мчите в условный подвал или бомбоубежище, пытаясь не попасть под взрывы, как вы сидите в своей квартире и не знаете, когда наконец-то появиться свет или вода, чтобы приготовить обед и помыться? Что из перечисленного выше, вы готовы пережить?

Эти вопросы как заезженная пластинка крутились в моей голове, когда я возвращалась с митинга под проливным дождем. А еще я думала о том, как в таких погодных условиях мои друзья и коллеги стоят на передовой, и лежат в окопах…Запах мокрых желтых листьев и упавшие каштаны под ногами напомнили мне мои прошлогодние осенние прогулки по Киеву. Когда мы с подругой гуляли по Пейзажной аллее в октябре, собирали охапки листвы, подбрасывали их ввысь и делали фотосессии. Потом шли в любимый ресторанчик на Андреевском спуске, заказывали полюбившийся кофе „гоголь-моголь“, и наслаждались чудесными выходными в Киеве. Теперь кажется, что это из какой-то прошлой жизни.. Да, будет еще фотосессия с кленовыми листьями, будет еще „гоголь-моголь“, будет еще прогулка по Подолу, но это будет другой Киев, Киев, который будет помнить взрывы снарядов, запах гари, горький вкус потери и отчаяния. Этот шлейф растянется на годы и столетия…

Уникальный Таллинн, которого вы еще не видели

На прошлых выходных я гуляла по Таллину и рассматривала его замечательную архитектуру. Это была не просто прогулка по улицам. В рамках фестиваля Open House Tallinn я имела возможность проникнуть в те общественные здания, офисные помещения и другие объекты, которые обычно закрыты для публики. Это безумно интересное мероприятие, и подобных я еще в своей жизни не посещала. Мечтаю, чтобы такой фестиваль стал возможным в Киеве! Впервые он стартовал в Лондоне в 1992 году, и сегодня уже проводится более, чем в 40 городах мира.