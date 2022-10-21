Скандальный курс по депиляции: интервью с мастером нашумевшего обучения
В прошлую пятницу в социальной сети Instagram был опубликован пост о Кристине Андреевой, эстонском Tik-Tok блогере (11,5 тысяч подписчиков) и мастере депиляции. Кристина также ведет курсы и обучает будущих мастеров. Однако оказалось, что ученицы, купившие места на последнем потоке, остались недовольны качеством дорогостоящего курса - по словам учениц, за обучение нужно было заплатить 700 евро. Блогер RusDelfi Нина Солопушкина поговорила с организатором курса о сложившейся ситуации.
Пост, который опубликовала одна из учениц, содержал жалобы на условия проведения практики, недостаток теории, отсутствие лицензии и ряд других моментов.
Вслед за публикацией посыпались истории от других учениц, которые продолжают распространяться по сей день. Вот некоторые из комментариев.
Виктория:
„Могу дополнить. Помещение, где девочки проходили обучение - грязное, нет ничего, кроме массажных столов, подоконника и стульчика, где находились воск, спрей, спирт, масло, полоски, салфетки, палочки для нанесения воска - делится своим опытом в комментариях Виктория. - Стул маленький и некоторые вещи лежали на грязном полу. Антисанитария. Главной героини Кристины не было. Именно она должна была быть! Она же преподаватель! А у девочек был заключительный день. И если были какие-то вопросы, им подсказывала девочка-мастер по депиляции, она была моделью. Это было их спасением. Она много им объясняла и подсказывала, что и как лучше сделать. К сожалению я не помню как её зовут. Но к этому мастеру я хотела бы попасть“ .
Регина:
„Лично я проходила курс на втором потоке учениц, первые два потока были еще более-менее и цена была 500€. И то, мне и другим ученицам пришлось тратить деньги дополнительно на другие обучения, так как знаний не достаточно. Девушка, которая писала данный пост, заплатила за этот же курс 700€ и была уже на последнем потоке учениц, там данный „преподаватель“ просто забил на обучение“.
Наталья:
„Была моделью у данного мастера. Во-первых, она опоздала, во-вторых, не следила за работой ученицы вообще. Я даже потом оставила ей комментарий, но, конечно, помещение вызвало шок. Зато теперь мне урок, надо у нового мастера спрашивать, кто его обучал“.
Однако в каждой истории есть две стороны, поэтому мы поговорили с Кристиной, организатором курса, по поводу сложившейся ситуации.
Почему все так долго молчали о сложившейся ситуации?
Все молчали о несправедливости, которой, по сути, нет. Девушки решили забрать деньги уже после прохождения курса, что крайне странно.
Подписываются ли какие-то документы перед прохождением курса, имеешь ли ты лицензию для проведения обучения?
С юридической точки зрения я не должна подписывать документы. Я имею право предоставлять обучение без каких-либо подписей.
Лицензия на данную сферу не нужна. Она обязательна только в том случае, если мастер занимается, допустим, уколами красоты. Если процедура является „поверхностной“, то этим может заниматься каждый. Даже подумайте о том, что все материалы находятся в общем доступе, что дает возможность любому желающему стать „мастером“.
Почему цена курса столь высока?
Цена зависит от количества людей, которые желают попасть на поток. Мне хочется напомнить, что курс длится 9 дней и это самый масштабный курс в Эстонии. Помимо этого, мои ученицы далее спокойно могут работать с полученными знаниями.
Первый поток стоил 500 евро, и я тогда только начинала, но с каждым обучением я становилась все увереннее. Я знала, что курс нравится и мне приходили позитивные отзывы даже от тех, кто сейчас пишет подобные „разоблачения“.
В цену входят материалы и моя отдача как мастера.
Аренда помещения и практика. Почему, по мнению учениц, ты отсутствовала, и они должны были сами платить за аренду во время практики?
Первый день нашего обучения - теория. Следующие два дня я подробно все рассказываю и показываю, нахожусь рядом с учениками. Далее они имеют 4 дня самостоятельной практики, которая прописана в программе, где девочки снимают сами помещение и отправляют мне видео проделанной работы. Аренда помещения в день стоит 10-15 евро, что не является такой крупной суммой. После этого оставшиеся два дня мы отрабатываем скорость, качество, и я выставляю начальный прайс для каждой девочки.
Каждая из учениц, опять же, была осведомлена об условиях.
Как находятся модели и правда ли, что ты разрешала делать фото без разрешения моделей?
Моделей нахожу я, если ученица сама не смогла ее себе найти. Никогда не было такого, что бы кто-то остался без модели, всегда я помогаю.
Безусловно, я также не снимала без разрешения. Если кто-то против, то я этого не делаю.
Те, кто приходили для того, чтобы быть моделями, знают, что я веду и Tik-Tok, и могу заснять что-то в Инстаграм. Все происходит по обоюдному согласию, и модели потом сами ставят „лайки“ мне под видео с ними.
Откуда появились жалобы на качество обучения и отсутствие связи с тобой?
Ученицы не находятся сами по себе, я всегда на связи. С каждым потоком есть индивидуальная группа в соцсетях, где я отвечаю на все вопросы даже после обучения.
Во время самого обучения мне никто ни разу не предъявлял претензию о качестве теории. У меня обширная теория, которая длится 3,5 - 4 часа, после я даю гайды и программу курса. Это еще один плюс, что после курса можно просмотреть информацию без каких либо проблем.
Насколько санитарно допустимыми являются условия, в которых ученицы проходили практику?
Место, где девочки обучались и проходили практику, всегда было подстроено под них. Были и кушетки, и тележки, и прочие необходимые вещи.
Я прекрасно знаю, насколько важно сохранять чистоту при проведении процедур. Я выносила мусор после девочек, убирала то, что они оставляли после дней практики. Было и такое, что делала уборку ночью, чтобы все было стерильно.
Самое последнее, что мне хочется - это чтобы клиент ушел после депиляции с занесенной инфекцией. В каждом своей гайде, чек-листе, теории курса я пишу о необходимости чистоты на рабочем месте, и насколько негативно может повлиять антисанитария на здоровье человека.
На тебя приходили жалобы, ты наносила травмы клиентам. Так ли это?
Ни разу мне никто не писал об этом. Модели и клиенты были довольны, по крайней мере, после увиденного результата.
Естественно, что в самом начале своего пути, я могла что-то сделать неправильно, но навыки приобретаются. Я бы не стала обучать, если бы была недостойным преподавателем.
Законно ли выдавать дипломы в том виде, в котором ты это делаешь?
Дипломы не должны быть с лицензией, напоминаю снова. В моей сфере не нужно дополнительное медицинское образование. С моими дипломами можно работать и десятки учениц это успешно делают.
Каковы условия работы в твоем салоне?
В моей команде есть бухгалтер и юрист, с которыми я обсуждала данную тему. Я нанимаю всех девочек официально, я плачу налоги, они получают страховку. Вся работа проходит легально, я не пытаюсь обмануть своих работников.
Что ты сама думаешь о ситуации?
В этом случае я могу сказать, что девочки просто решили получить деньги обратно. Они знали все, понимали, где и как будет проходить курс. Во время курсов мне никто ничего не говорил о моих недостатках, поэтому видеть сейчас их количество мне очень странно.
Моим посылом будет еще то, что за любую клевету можно понести уголовную ответственность. Ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации и относится к себе, своему труду равнодушно.