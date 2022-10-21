Скандальный курс по депиляции: интервью с мастером нашумевшего обучения

Подписываются ли какие-то документы перед прохождением курса, имеешь ли ты лицензию для проведения обучения?

Все молчали о несправедливости, которой, по сути, нет. Девушки решили забрать деньги уже после прохождения курса, что крайне странно.

Почему все так долго молчали о сложившейся ситуации?

Однако в каждой истории есть две стороны, поэтому мы поговорили с Кристиной, организатором курса, по поводу сложившейся ситуации.

„Была моделью у данного мастера. Во-первых, она опоздала, во-вторых, не следила за работой ученицы вообще. Я даже потом оставила ей комментарий, но, конечно, помещение вызвало шок. Зато теперь мне урок, надо у нового мастера спрашивать, кто его обучал“.

„Лично я проходила курс на втором потоке учениц, первые два потока были еще более-менее и цена была 500€. И то, мне и другим ученицам пришлось тратить деньги дополнительно на другие обучения, так как знаний не достаточно. Девушка, которая писала данный пост, заплатила за этот же курс 700€ и была уже на последнем потоке учениц, там данный „преподаватель“ просто забил на обучение“.

„Могу дополнить. Помещение, где девочки проходили обучение - грязное, нет ничего, кроме массажных столов, подоконника и стульчика, где находились воск, спрей, спирт, масло, полоски, салфетки, палочки для нанесения воска - делится своим опытом в комментариях Виктория. - Стул маленький и некоторые вещи лежали на грязном полу. Антисанитария. Главной героини Кристины не было. Именно она должна была быть! Она же преподаватель! А у девочек был заключительный день. И если были какие-то вопросы, им подсказывала девочка-мастер по депиляции, она была моделью. Это было их спасением. Она много им объясняла и подсказывала, что и как лучше сделать. К сожалению я не помню как её зовут. Но к этому мастеру я хотела бы попасть“ .

Вслед за публикацией посыпались истории от других учениц , которые продолжают распространяться по сей день. Вот некоторые из комментариев.

Пост, который опубликовала одна из учениц, содержал жалобы на условия проведения практики, недостаток теории, отсутствие лицензии и ряд других моментов.

С юридической точки зрения я не должна подписывать документы. Я имею право предоставлять обучение без каких-либо подписей.

Лицензия на данную сферу не нужна. Она обязательна только в том случае, если мастер занимается, допустим, уколами красоты. Если процедура является „поверхностной“, то этим может заниматься каждый. Даже подумайте о том, что все материалы находятся в общем доступе, что дает возможность любому желающему стать „мастером“.

Почему цена курса столь высока?

Цена зависит от количества людей, которые желают попасть на поток. Мне хочется напомнить, что курс длится 9 дней и это самый масштабный курс в Эстонии. Помимо этого, мои ученицы далее спокойно могут работать с полученными знаниями.

Первый поток стоил 500 евро, и я тогда только начинала, но с каждым обучением я становилась все увереннее. Я знала, что курс нравится и мне приходили позитивные отзывы даже от тех, кто сейчас пишет подобные „разоблачения“.

В цену входят материалы и моя отдача как мастера.

Аренда помещения и практика. Почему, по мнению учениц, ты отсутствовала, и они должны были сами платить за аренду во время практики?

Первый день нашего обучения - теория. Следующие два дня я подробно все рассказываю и показываю, нахожусь рядом с учениками. Далее они имеют 4 дня самостоятельной практики, которая прописана в программе, где девочки снимают сами помещение и отправляют мне видео проделанной работы. Аренда помещения в день стоит 10-15 евро, что не является такой крупной суммой. После этого оставшиеся два дня мы отрабатываем скорость, качество, и я выставляю начальный прайс для каждой девочки.

Каждая из учениц, опять же, была осведомлена об условиях.

Как находятся модели и правда ли, что ты разрешала делать фото без разрешения моделей?

Моделей нахожу я, если ученица сама не смогла ее себе найти. Никогда не было такого, что бы кто-то остался без модели, всегда я помогаю.

Безусловно, я также не снимала без разрешения. Если кто-то против, то я этого не делаю.