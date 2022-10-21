Спасательный департамент подготовил инструкцию по безопасной установке и эксплуатации генераторов

„Благодаря электрогенератору можно обеспечить работу важных электрооборудований во время отключения электроэнергии. Чтобы в критический момент из-за генератора не произошло несчастья, при его установке и эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности. Самое важное - прочитать инструкцию производителя по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию“, - объяснил эксперт отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло.

В инструкции, составленной Спасательным департаментом, приведены основные требования безопасности как к устанавливаемым в здании стационарным генераторам, так и к бытовым генераторам.

„Необходимость составления этого руководства появилась, когда при подготовке к чрезвычайной ситуации и обеспечении энергобезопасности люди начали приобретать в дома электрогенераторы, и Спасательный департамент получил множество вопросов о том, как безопасно их устанавливать и использовать“, - сказал Раяло.

Перед покупкой устройства необходимо продумать, где следует установить генератор и какой мощности он нужен. Генераторы, предназначенные для внутренних помещений, не выдерживают переменчивых погодных условий и влажности и поэтому их нельзя устанавливать на улице. Также при установке следует иметь в виду, чтобы выхлопные газы генератора не попали с улицы в помещение.

При установке генератора в помещении следует следить за тем, чтобы устройство находилось на достаточном расстоянии от стен, других устройств и резервуара для хранения топлива и было установлено в отдельном противопожарном отсеке. Также выхлопные газы генератора, который установлен в здании, должны выводиться из помещения по трубопроводу. Электрические соединения между генератором и электрической системой здания должны выполняться компетентным специалистом в области электротехники.