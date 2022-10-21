Яна Тоом в ответ Рийне Сиккут: два месяца ваши подчиненные ковырялись в носу

Такое со мной редко случается, что слова министра вдохновляют на написание мнения, но да, вчерашний ответ министра экономики на мой информационный запрос потряс.

Взять хотя бы то, что письмо, переданное в СМИ, начинается со лжи – информационный запрос Яны Тоом был отправлен Рийне Сиккут 19 августа, а не 4 октября, как ошибочно утверждает министр. Вместо предусмотренных законом семи дней доблестные чиновники готовили ответ два месяца.

Да и то, что я обратилась к министру просто с проблемой, тоже только часть правды. Информационный запрос предполагает вопросы. И я их задала.

1. Сколько объектов недвижимости в Эстонии принадлежит россиянам?

2. Сколько квартир в квартирных товариществах Эстонии принадлежит россиянам?

3. До того, как российские владельцы недвижимости были исключены из списка ходатайствующих о получении визы, проводился ли соответствующий анализ недвижимости в Ида-Вирумаа?

4. Прогнозирует ли министерство увеличение долговой нагрузки эстонских квартирных товариществ из-за неспособности российских собственников управлять своей недвижимостью в Эстонии?

5. Намерено ли правительство найти возможность возмещения квартирным товариществам и другим объектам недвижимости долгов и убытков, возникших в результате упомянутой санкции?

6. Считаете ли Вы лично необходимым, чтобы и россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, могли бы ходатайствовать об эстонской шенгенской визе?

Можно сказать, что из шести вопросов какой-то ответ я получила лишь на два – ограничения касаются 41 351 владельца недвижимости, а лично Рийну Сиккут тема не колышет.

Но, уважаемый министр, сколько квартир в эстонских квартирных товариществах принадлежит россиянам? Где анализ недвижимости Ида-Вирумаа? Прогноз роста долговой нагрузки квартирных товариществ? Меры государственной поддержки квартирных товариществ? Два месяца ваши подчиненные ковырялись в носу, чтобы прислать мне тезисы Рейнсалу с дигитальной подписью Сиккут.