Яна Тоом в ответ Рийне Сиккут: два месяца ваши подчиненные ковырялись в носу(9)
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) ответила министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут (Социал-демократическая партия) на ее слова о том, что „доступ российских граждан к недвижимости в Эстонии – это повышенный риск“.
Такое со мной редко случается, что слова министра вдохновляют на написание мнения, но да, вчерашний ответ министра экономики на мой информационный запрос потряс.
Взять хотя бы то, что письмо, переданное в СМИ, начинается со лжи – информационный запрос Яны Тоом был отправлен Рийне Сиккут 19 августа, а не 4 октября, как ошибочно утверждает министр. Вместо предусмотренных законом семи дней доблестные чиновники готовили ответ два месяца.
Да и то, что я обратилась к министру просто с проблемой, тоже только часть правды. Информационный запрос предполагает вопросы. И я их задала.
1. Сколько объектов недвижимости в Эстонии принадлежит россиянам?
2. Сколько квартир в квартирных товариществах Эстонии принадлежит россиянам?
3. До того, как российские владельцы недвижимости были исключены из списка ходатайствующих о получении визы, проводился ли соответствующий анализ недвижимости в Ида-Вирумаа?
4. Прогнозирует ли министерство увеличение долговой нагрузки эстонских квартирных товариществ из-за неспособности российских собственников управлять своей недвижимостью в Эстонии?
5. Намерено ли правительство найти возможность возмещения квартирным товариществам и другим объектам недвижимости долгов и убытков, возникших в результате упомянутой санкции?
6. Считаете ли Вы лично необходимым, чтобы и россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, могли бы ходатайствовать об эстонской шенгенской визе?
Можно сказать, что из шести вопросов какой-то ответ я получила лишь на два – ограничения касаются 41 351 владельца недвижимости, а лично Рийну Сиккут тема не колышет.
Но, уважаемый министр, сколько квартир в эстонских квартирных товариществах принадлежит россиянам? Где анализ недвижимости Ида-Вирумаа? Прогноз роста долговой нагрузки квартирных товариществ? Меры государственной поддержки квартирных товариществ? Два месяца ваши подчиненные ковырялись в носу, чтобы прислать мне тезисы Рейнсалу с дигитальной подписью Сиккут.
„Подводя итог, на наш взгляд, в свете действующих сегодня ограничений не предвидится существенного ухудшения существования квартирных товариществ Эстонии или увеличения их долговой нагрузки“, — пишет министр. Причем этот вывод будто вытекает из рекомендаций Сиккут россиянам - заключить договор управления недвижимостью с лицом, находящимся в Эстонии, или сдать недвижимость в аренду. То, сколько денег, времени и нервов должны потратить люди, связанные с такими сделками, душу министра, конечно, не ранит. Не говоря уже о том, что, например, двухкомнатная квартира в Азери вряд ли является желанным товаром рынка арендного жилья в зимние месяцы.
„На основании решений эстонского суда квартирное товарищество имеет право выставить квартиру должника на принудительную продажу“, — пишет Сиккут. Уважаемый министр, здесь стоило бы спросить у коллеги Данильсон-Ярг, сколько лет занял бы такой процесс. Особенно в ситуации, когда ответчик не может явиться в суд из-за санкций. А счета должны быть оплачены уже завтра. И это бремя ляжет на соседей.
Так что я отправляю следующий информационный запрос и делаю это 20 октября, а не 20 декабря. Спрашиваю, на каких цифрах основано утверждение, что недопуск 40000 собственников недвижимости в Эстонию не вызовет у квартирных товариществ финансовых затруднений, и как правительство планирует компенсировать товариществам возможные потери, если Ваш оптимизм окажется необоснованным? Для маленькой Эстонии 40000 – это все же огромная цифра, даже если членов квартирных товариществ всего половина.
Надеюсь, что ответы будут предметными - поверьте, если у меня возникнет желание политпросветить саму себя и узнать, что эстонское правительство думает о путинском режиме, я направлю запрос министру иностранных дел Рейнсалу.