„Мы такого точно не заказывали“. Зеленский — о взрыве на Крымском мосту

Украинский лидер предположил, что взрыв мог стать следствием внутренней борьбы между российскими военными и спецслужбами. „У них есть серьезные отношения между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, постоянно решающих, кто из них главный“, — сказал он.