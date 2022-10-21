„Мы такого точно не заказывали“. Зеленский — о взрыве на Крымском мосту(16)
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг предположения о том, что за взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, пишет „Медуза“.
„Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно“, — заявил он в интервью канадскому телеканалу CTV News.
Украинский лидер предположил, что взрыв мог стать следствием внутренней борьбы между российскими военными и спецслужбами. „У них есть серьезные отношения между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, постоянно решающих, кто из них главный“, — сказал он.
Власти России утверждают, что взрыв, произошедший 8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе, организовали спецслужбы Украины. О том, что ко взрыву причастна СБУ, также сообщали источники The New York Times, The Washington Post, УНИАН и „Украинской правды“.