Правда ли, что 17 октября на жилой дом в Киеве упала украинская ракета ПВО, а не дрон?
Российские провластные Telegram-каналы утверждают, что разрушение здания в центре украинской столицы — следствие „неработающей системы ПВО“, а ответственность за случившее местные власти „пытаются перенести“ на Россию. Мы проверили достоверность подобных утверждений.
17 октября в Киеве началось с того, что в центре города прозвучало пять взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уже в 8 утра опубликовал в своём Telegram-канале фотографию „обломка одного из дронов-камикадзе, которые сегодня с утра атаковали Киев“. Позднее градоначальник уточнил, что всего в сторону столицы летели 28 дронов, большинство из которых удалось сбить. Глава МВД страны Денис Монастырский заявил, что всего Украину атаковали 42 беспилотника (из них сбили 36), в том числе 30 БПЛА направлялись в сторону Киева (ликвидировать удалось 25). В результате попадания одного из дронов в жилой дом в центральном Шевченковском районе города погибли пять человек, среди них была беременная женщина. Ещё 18 человек удалось спасти. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оставшиеся четыре беспилотника в тот день поразили объекты энергетической инфраструктуры. О том, что атака была нанесена именно с помощью дронов, также сообщили президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
В свою очередь, российский провластный Telegram-канал „Война с фейками“ (812 000 подписчиков на момент написания этого разбора) спустя несколько часов после первых сообщений об атаке сообщил, что дрон „не способен причинить повреждения такого масштаба“. На самом деле, утверждают авторы поста, „дом был разрушен в результате прямого попадания украинской ракеты ПВО, которая должна была сбить беспилотник, однако не смогла захватить цель, как уже бывало ранее“. „Война с фейками“ при этом не отрицает, что „российский дрон“ использовался для поражения целей в Киеве — по утверждению Telegram-канала, он успешно долетел до ТЭС неподалёку от разрушенного дома. „По фотографиям поражённой теплостанции становится ясно, к какому ущербу может произвести попадание дрона: в крыше здания образовалась дыра, начался пожар. Но перекрытия не обрушились целиком, как это произошло в стоящем напротив жилом доме“, — заключают авторы публикации. Запись „Войны с фейками“ в течение дня перепостили нескольких десятков других Telegram-каналов, в том числе Colonnelcassad (818 000 подписчиков), „Хазин» (206 000) и „Военное обозрение» (102 000).
Четырёхэтажный жилой дом (50.441557, 30.496517), разрушенный в результате удара, расположен на Жилянской улице, недалеко от железнодорожного вокзала (50.4404925135045, 30.489379831060457) и серьёзно пострадавшего за неделю до этого бизнес-центра 101 Tower (50.43944317647901, 30.496504484626367). Квартал на противоположной от многоквартирного дома стороне улицы занимают несколько зданий компании „Укрэнерго“ (50.44183727203343, 30.493790089476857), в том числе её подразделение „Центральная электроэнергетическая система“ буквально напротив (50.44162545540444, 30.495656906783697) и одна из киевских ТЭС чуть южнее (50.44056635803984, 30.496289908054404).
Журналист издания „Медиазона“ Максим Литаврин обратил внимание, что вскоре после попадания по жилому дому в центре украинской столицы Telegram-канал „Киев Info | Новости Украина » опубликовал ролик, на котором отчётливо виден удар по центру Киева дрона характерной треугольной формы, а не ракеты или её осколка. Беспилотник перелетает горящее девятиэтажное здание „Центральной электроэнергетической системы“, повреждённое, судя по всему, незадолго до этого, и врезается в находящиеся за ним здание — как раз четырёхэтажный жилой дом.
По утверждению „Войны с фейками“, дрон, который якобы пыталась поразить ракета ПВО, попавшая в многоквартирный дом, в действительности поразил находящуюся рядом ТЭС. Видео однозначно доказывает, что к тому моменту у здания электростанции не было явных повреждений — например, от неё не шёл дым, как у находящегося рядом административного корпуса. Запечатлённый на ролике дрон попал именно в жилое здание на Жилянской улице, свидетельствуют видео очевидцев.
Вечером 17 октября в эфире украинского телеканала „Прямий“ об утренних событиях на Жилянской улице рассказал очевидец по имени Пётр. Он предположил, что дрон целился в расположенную там электростанцию, однако уточнил, что попытки вооружённых киевлян сбить беспилотники из стрелкового оружия „немного“ поменяли их траекторию. Военкор Александр Коц уже спустя несколько часов после удара изложил в своём Telegram-канале (688 000 подписчиков) эту же версию, параллельно возложив на самих украинцев ответственность за гибель мирных жителей: „Кто-то своей стрелкотнёй над жилыми кварталами просто сбил дрон с курса“.
Добавим, что созданный в конце февраля канал „Война с фейками“ мимикрирует под фактчекинговое медиа, одновременно нарушая основные принципы International Fact-Checking Network: посты публикуют анонимные авторы, которые открыто поддерживают одну из сторон конфликта и при этом нигде не описывают собственную методологию, источники финансирования и политику внесения исправлений. „Проверено“ неоднократно разбирало публикации „Войны с фейками“ — этот канал как безосновательно возлагает ответственность за создание недостоверной информации на Украину, так и просто распространяет ложные сведения. К тому же выводу пришли и наши зарубежные коллеги.
Итог: Фейк