Правда ли, что 17 октября на жилой дом в Киеве упала украинская ракета ПВО, а не дрон?

17 октября в Киеве началось с того, что в центре города прозвучало пять взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уже в 8 утра опубликовал в своём Telegram-канале фотографию „обломка одного из дронов-камикадзе, которые сегодня с утра атаковали Киев“. Позднее градоначальник уточнил, что всего в сторону столицы летели 28 дронов, большинство из которых удалось сбить. Глава МВД страны Денис Монастырский заявил, что всего Украину атаковали 42 беспилотника (из них сбили 36), в том числе 30 БПЛА направлялись в сторону Киева (ликвидировать удалось 25). В результате попадания одного из дронов в жилой дом в центральном Шевченковском районе города погибли пять человек, среди них была беременная женщина. Ещё 18 человек удалось спасти. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оставшиеся четыре беспилотника в тот день поразили объекты энергетической инфраструктуры. О том, что атака была нанесена именно с помощью дронов, также сообщили президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



В свою очередь, российский провластный Telegram-канал „Война с фейками“ (812 000 подписчиков на момент написания этого разбора) спустя несколько часов после первых сообщений об атаке сообщил, что дрон „не способен причинить повреждения такого масштаба“. На самом деле, утверждают авторы поста, „дом был разрушен в результате прямого попадания украинской ракеты ПВО, которая должна была сбить беспилотник, однако не смогла захватить цель, как уже бывало ранее“. „Война с фейками“ при этом не отрицает, что „российский дрон“ использовался для поражения целей в Киеве — по утверждению Telegram-канала, он успешно долетел до ТЭС неподалёку от разрушенного дома. „По фотографиям поражённой теплостанции становится ясно, к какому ущербу может произвести попадание дрона: в крыше здания образовалась дыра, начался пожар. Но перекрытия не обрушились целиком, как это произошло в стоящем напротив жилом доме“, — заключают авторы публикации. Запись „Войны с фейками“ в течение дня перепостили нескольких десятков других Telegram-каналов, в том числе Colonnelcassad (818 000 подписчиков), „Хазин» (206 000) и „Военное обозрение» (102 000).