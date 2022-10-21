Новости России
21.10.2022, 07:07

„Для меня высшая свобода – это когда выбирать не надо“. Как изменился Михалков к своему 77-летию

 
Мария Безрук
Nikita Mihhalkov
Nikita Mihhalkov
ФОТО: Vallo Kruuser | Ekspress Meedia

21 октября кинорежиссёру Никите Михалкову исполняется 77 лет. Трудно понять, как великий художник, создавший такие шедевры как трепетная „Неоконченная пьеса для механического пианино“, антитоталитарные „Утомлённые солнцем“, пронзительные „Пять вечеров“ с этим звенящим „Лишь бы не было войны“, на закате своей жизни стал одним из самых страстных идеологов страны-агрессора в жесточайшей братоубийственной войне.

Накануне всеобщей мобилизации в России, Михалков провёл Московский Международный кинофестиваль, использовав трибуну киносмотра для трансляции актуальных тезисов. Редакция и автор текста не разделяют позиции Никиты Сергеевича, однако мы сочли нужным ознакомить вас с некоторыми высказываниями одного из ведущих представителей российской кинематографической элиты, действующего председателя Союза кинематографистов России, главу студии, регулярно снимающей большие проекты на государственные деньги, обратившегося после объявления всеобщей мобилизации к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой „отмазать“ членов фильмогрупп, снимающих социально значимые проекты под эгидой министерства Культуры.

Любовь к власти и преклонение перед ней у Михалковых в крови. В своей преданности действующему президенту России, Михалков публично признавался не раз. Не случайно свою речь о герое нашего времени он начал именно с той цитаты, которую в последнее время так любит использовать Владимир Путин в контексте текущей войны.

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