„Для меня высшая свобода – это когда выбирать не надо“. Как изменился Михалков к своему 77-летию
21 октября кинорежиссёру Никите Михалкову исполняется 77 лет. Трудно понять, как великий художник, создавший такие шедевры как трепетная „Неоконченная пьеса для механического пианино“, антитоталитарные „Утомлённые солнцем“, пронзительные „Пять вечеров“ с этим звенящим „Лишь бы не было войны“, на закате своей жизни стал одним из самых страстных идеологов страны-агрессора в жесточайшей братоубийственной войне.
Накануне всеобщей мобилизации в России, Михалков провёл Московский Международный кинофестиваль, использовав трибуну киносмотра для трансляции актуальных тезисов. Редакция и автор текста не разделяют позиции Никиты Сергеевича, однако мы сочли нужным ознакомить вас с некоторыми высказываниями одного из ведущих представителей российской кинематографической элиты, действующего председателя Союза кинематографистов России, главу студии, регулярно снимающей большие проекты на государственные деньги, обратившегося после объявления всеобщей мобилизации к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой „отмазать“ членов фильмогрупп, снимающих социально значимые проекты под эгидой министерства Культуры.