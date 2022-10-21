„Для меня высшая свобода – это когда выбирать не надо“. Как изменился Михалков к своему 77-летию

Накануне всеобщей мобилизации в России, Михалков провёл Московский Международный кинофестиваль, использовав трибуну киносмотра для трансляции актуальных тезисов. Редакция и автор текста не разделяют позиции Никиты Сергеевича, однако мы сочли нужным ознакомить вас с некоторыми высказываниями одного из ведущих представителей российской кинематографической элиты, действующего председателя Союза кинематографистов России, главу студии, регулярно снимающей большие проекты на государственные деньги, обратившегося после объявления всеобщей мобилизации к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой „отмазать“ членов фильмогрупп, снимающих социально значимые проекты под эгидой министерства Культуры.

Любовь к власти и преклонение перед ней у Михалковых в крови. В своей преданности действующему президенту России, Михалков публично признавался не раз. Не случайно свою речь о герое нашего времени он начал именно с той цитаты, которую в последнее время так любит использовать Владимир Путин в контексте текущей войны.