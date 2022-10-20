ВИДЕО | Соратники Навального обнаружили у семьи нового главы „Роскосмоса“ недвижимость на миллиард рублей

Согласно сведениям из госреестра Черногории, сыновья Борисова Константин и Александр в 2015 году купили в населенном пункте Джурашевичи муниципалитета Тиват участок площадью 11 соток и трехэтажный дом площадью 853 квадратных метра.

В декларации самого чиновника указана квартира в Москве стоимостью около 150 миллионов рублей и площадью 203 квадратных метра. По данным соратников Навального, она находится в элитном жилом комплексе „Смоленская застава“ и была приобретена в 2020 году, однако сейчас данные об этой недвижимости удалены из Росреестра.

Также, как выяснили расследователи, на Александра Борисова записан дом и участок в Московской области общей стоимостью 200 миллионов рублей, а также квартира в жилом комплексе „Садовые кварталы“ в Москве за 170 миллионов рублей. На супругу Константина Борисова записана квартира в жилом комплексе „Волынский“ в Москве за 120 миллионов рублей.

В сумме с еще несколькими активами, квартирами на 3-й Фрунзенской улице и на Хамовническом Валу в Москве и таунхаусом в Одинцовском районе Подмосковья, стоимость обнаруженной недвижимости у семьи Борисовых составляет минимум миллиард рублей, говорится в расследовании.

Юрий Борисов состоит на госслужбе с 2004 года, до этого он владел компанией „Модуль“. Как выяснили соратники Навального, сейчас „Модулем“ управляют сын Борисова Александр, а также Андрей Адамов, которого в СМИ называют сводным братом чиновника. На супругу Адамова также оформлена недвижимость в Черногории вместе с сыновьями Борисова.

„Модуль“ получал государственные контракты на сумму более 14 миллиардов рублей в сфере оборонно-промышленного комплекса, который курировал Юрий Борисов, находясь в должности вице-премьера РФ, рассказывается в расследовании.