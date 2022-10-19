Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины

„Это награда для тех украинцев, которые сражаются на земле. Для тех, кто был вынужден сбежать. Для тех, кто потерял родственников и друзей. Для тех, кто борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый украинский народ не сдастся, как и мы. Они борются не только за свой дом, суверенитет, независимость и территориальную целостность, но также защищают свою свободу, демократию, роль закона и европейских ценностей на поле боя против режима, который стремиться подорвать нашу демократию и разъединить наш союз“,— заявила президент Европарламента Роберта Метсола.