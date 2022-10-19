Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины(7)
Члены Европейского парламента присудили премию в области прав человека „За свободу мысли“, которая была учреждена в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году, украинскому народу. Эта премия считается главной правозащитной наградой Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Награда присуждена в знак поддержки борьбы народа Украины в ходе войны с Россией.
„Это награда для тех украинцев, которые сражаются на земле. Для тех, кто был вынужден сбежать. Для тех, кто потерял родственников и друзей. Для тех, кто борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый украинский народ не сдастся, как и мы. Они борются не только за свой дом, суверенитет, независимость и территориальную целостность, но также защищают свою свободу, демократию, роль закона и европейских ценностей на поле боя против режима, который стремиться подорвать нашу демократию и разъединить наш союз“,— заявила президент Европарламента Роберта Метсола.
Денежный размер премии составляет €50 тыс, напоминает „Коммерсант“.
Кандидатами в лауреаты могут стать защитники прав человека и его свобод, защитники меньшинств, норм международного права, а также лица, которые вносят вклад в развитие демократии и отстаивании верховенства закона. В 2021 году премию присудили оппозиционеру Алексею Навальному, в 2020 году — оппозиции Белоруссии.
Церемония награждения состоится 14 декабря на сессии в Страсбурге.