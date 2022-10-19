Глава Еврокомиссии: ЕС за восемь месяцев на две трети заместил российский газ

„(Весной) мы предполагали, что отказ от российского газа займет семь лет. На сегодня факты таковы: нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети (поставок российского газа). Другими словами, мы значительно ускорили переход на других зарубежных поставщиков газа. Но за это пришлось заплатить высокую цену“, - сказала глава ЕК.

Накануне Еврокомиссия представила пакет мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в Европе. В частности, она предложила, чтобы страны — члены ЕС делились друг с другом газом, а на крупнейшей газовой бирже в Европе TTF ввели механизм временного ограничения цен.

Лидеры стран Евросоюза обсудят предложения Еврокомиссии на саммите 20-21 октября и, как ожидается, в целом одобрят предложенные меры, пишет Reuters. По данным агентства, лидеры стран ЕС также планируют попросить Еврокомиссию подготовить предложения по „ограничению цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который поможет снизить цены на электроэнергию“.