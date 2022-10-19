Представители Финляндии: российских лыжников до стартов не допустят

Ууситало сообщил Ilta-Sanomat, что правление FIS соберется в эту субботу в австрийском городе Зельден. На этой встрече также решится ближайшее будущее российских лыжников на этапах Кубке мира. По словам Ууситало, решение уже принято, и оно не будет изменено. По словам финна, в новом сезоне российских лыжников на этапах Кубка мира не будет.

При этом финский представитель в очередной раз выразил сожаление по поводу недавнего выступления генерального секретаря FIS Мишеля Виона. В сентябре француз заявил, что россиянам могут снова разрешить выступать.

Тогда Вион заявил немецкому изданию Bild, что двери, закрытые для российских и белорусских спортсменов из-за войны в Украине, постепенно открываются. „Кажется, что время все ближе и ближе. Не знаю, будут ли спортсмены из этих стран на стартах этапов Кубка мира. Уж точно не на первом этапе КМ по горным лыжам (22 октября). Но, может быть, к декабрю решение будет найдено. А может и на чемпионате мира в Планице. Это была бы хорошая возможность“, — сказал Вион.

„Его слова были неправильно поняты“, — заявил Ууситало в сентябре. „Нет никакого желания допускать их обратно на КМ. Обсуждений на эту тему не было“.

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