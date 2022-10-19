19.10.2022, 18:43
ФОТО И ВИДЕО | Как сейчас выглядит парк Шевченко в Киеве, куда попала российская ракета(6)
Корреспонденты Delfi Роман Старапопов и Кристер Парис побывала в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева, куда 10 октября, во время массированного обстрела города, попала российская ракета.
Так выглядел парк Шевченко в день попадания ракеты. Она упала прямо рядом с детской площадкой.
Сейчас в парке уже подходят к концу восстановительные работы. Люди гуляют, отдыхают практически без страха, только при сигнале тревоги спешат в убежище.
Признаются - даже в страшном сне не могли представить, что ракеты прилетят на детскую площадку в центре города. Но признают, что, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня, и подобные вещи не пугают, а, напротив, настраивают на борьбу и сопротивление. „Мы держимся. С нами Украина и весь мир“.