ФОТО И ВИДЕО | Как сейчас выглядит парк Шевченко в Киеве, куда попала российская ракета

Так выглядел парк Шевченко в день попадания ракеты. Она упала прямо рядом с детской площадкой.

Сейчас в парке уже подходят к концу восстановительные работы. Люди гуляют, отдыхают практически без страха, только при сигнале тревоги спешат в убежище.

Признаются - даже в страшном сне не могли представить, что ракеты прилетят на детскую площадку в центре города. Но признают, что, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня, и подобные вещи не пугают, а, напротив, настраивают на борьбу и сопротивление. „Мы держимся. С нами Украина и весь мир“.