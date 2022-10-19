Путин подписал указ о военном положении на аннексированных территориях Украины. В Кремле заявили, что не собираются закрывать границы России

Выступая по видеосвязи на заседании Совета безопасности РФ, он пояснил, что на этих территориях режим военного положения действовал еще до их „вступления в состав России“. „Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ“, — сказал Путин. Сегодня же указ будет отправлен на утверждение в Совет Федерации.

Президент также объявил, что главы российских регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, в аннексированных регионах будет создана „территориальная оборона“, еще в восьми регионах вводится „средний уровень реагирования“, в Центральном и Южном федеральных округах — „уровень повышенной готовности“, а в остальных субъектах РФ — „уровень базовой готовности“.

Также Путин поручил правительству РФ подготовить проект указа о создании координационного совета при кабинете министров для „обеспечения потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции“. Отдельным поручением президент установил минимально гарантированный размер платы в 195 тысяч рублей в месяц мобилизованным гражданам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что границы России не планируют закрывать после введения военного положения на аннексированных территориях Украины.