Правда ли, что в Испании министр предложила узаконить педофилию?

Неизвестно, откуда Мария Захарова взяла стенограмму и перевод речи Монтеро на русский язык — до её Telegram-поста этого перевода в интернете не встречается. Но если обратиться к оригинальному видео выступления министра на заседании, можно убедиться, что перевод цитаты, приведённый Захаровой, далёк от оригинала.

21 сентября испанский министр Ирене Монтеро провела заседание Комиссии по вопросам равноправия, где рассказала о работе своего министерства. В ходе этого заседания она и произнесла фразу о правах детей, которую Мария Захарова передала так (орфография и пунктуация сохранены): „…все мальчики, девочки, дети неопределённого пола в этой стране имеют право познавать своё тело, и знать, что ни один взрослый не может прикасаться к их телу, знать, что если они этого не хотят — это форма насилия. Они имеют право знать, что могут любить или вступать в сексуальные отношения с кем захотят на основе согласия“. Далее Захарова предложила свою интерпретацию сказанного: „Если перевести на нормальный язык, испанский министр заявила, что запрет педофилии — это форма насилия общества над ребёнком“.

Заявление, сделанное министром Ирене Монтеро, вызвало шквал возмущения в российской прессе и соцсетях . „ Пятый канал » так резюмировал слова Монтеро: „Зарубежная чиновница, выступая на заседании Конгресса депутатов, раскритиковала запрет педофилии, а также заявила, что дети имеют право на секс со взрослыми извращенцами“. „ Рен-ТВ » написало: „В Испании министр призвала узаконить педофилию“. „Царьград“ опубликовал статью под заголовком „Испанский стыд: Европу приучают к самому грязному извращению“, в которой написал: „Если разговоры о „законности и нормальности педофилии“ до сего момента велись на уровне отдельных околонаучных „экспертов по гендерным вопросам“, то теперь на данную тему говорят с правительственной и парламентской трибуны“. Некоторые российские официальные лица тоже прокомментировали слова Монтеро. Например, спикер МИД РФ Мария Захарова сказала : „Катастрофичность данного заявления уже даже не в легализации педофилии. А в том, что её пропагандируют под лозунгом борьбы за права детей: если ребёнка ещё не лишили невинности, то это грубое попрание прав несовершеннолетних на самопознание“.

Кроме того, слова Монтеро были вырваны из контекста. Её заявление было лишь частью длинного ответа представителю партии Vox Лурдес Мендес, в котором Монтеро говорила о репродуктивных правах женщин, в частности праве на аборт. Если посмотреть ответ целиком, становится понятно, что Монтеро имела в виду не детей всех возрастов, а „молодых людей в возрасте 16 и 17 лет“, которых она несколько раз упомянула в своём длинном ответе до и после нашумевшего фрагмента.

В Испании, как и в России, возраст сексуального согласия наступает в 16 лет. В соответствии с национальным законодательством и уголовным кодексом, запрещается совершать действия сексуального характера с лицами младше 16 лет, вне зависимости от их согласия или несогласия. А совершеннолетие в Испании наступает в 18 лет. То есть 16- и 17-летние всё ещё считаются детьми, но имеют легальное право дать информированное согласие на сексуальные отношения с другим лицом (или, по словам Монтеро, „с кем захотят“). Именно об этих детях и говорила министр, в чём можно удостовериться, послушав её ответ целиком. И последующие её заявления о добровольном аборте тоже касались только девочек 16 и 17 лет.

Ещё стоит учесть, что педофилия, которую, по версии российских СМИ, решили легализовать в Испании, с точки зрения медицины определяется как сексуальный интерес человека старше 16-ти лет к детям препубертатного возраста или попытки вступить в половой акт с детьми препубертатного возраста. При этом человек должен быть минимум на пять лет старше объекта влечения. Общего определения препубертатного возраста нет, но многие авторитетные источники в качестве его верхней границы указывают возраст 12–13 лет. В обывательском представлении педофилами называют и тех, кто испытывает влечение к пубертатным подросткам 13-16 лет, хотя ученые определяют таких людей как гебефилов и эфебофилов. Иными словами, отношения с 16- и 17-летними юношами и девушками, о которых говорила Монтеро, не подпадают под научное определение педофилии или гебефилии и лишь в определенных случаях могут считаться проявлениями эфебофилии.

Таким образом, российские СМИ и официальные лица исказили суть высказывания испанского министра Ирене Монтеро: сначала вырвав его из контекста, а потом неправильно переведя на русский язык. Монтеро не призывала узаконить педофилию и вообще говорила лишь о подростках, достигших возраста сексуального согласия — 16 лет.

Итог: Неправда