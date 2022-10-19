Франция потрясена убийством 12-летней девочки, тело которой нашли в пластиковом контейнере

12-летняя Лола Давье утром отправилась в школу в пятницу утром, а во второй половине дня не вернулась домой. Ее отец поднял тревогу, а вскоре останки девочки были обнаружены бездомным у многоэтажного жилого дома в 19-м муниципальном округе Парижа.

Полиция возбудила дело по статье об убийстве ребенка при отягчающих обстоятельствах в виде пыток. Позже к списку обвинений добавилось сексуальное насилие.

Осторожно, в тексте содержатся подробности, которые могут шокировать.

Что известно о подозреваемой

Французские правоохранительные органы предъявили обвинения в убийстве женщине, которую в СМИ называют „Дабия Б“.

Ранее в прессе появились сведения, что подозреваемой 24 года и она приехала во Францию из Алжира.

Во вторник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что по делу арестована женщина в возрасте „до 25 лет“, которая находилась в стране нелегально, но до этого полицией не задерживалась. „Она регулярно приезжала на территорию нашей страны как студент. Около месяца назад ей предписали покинуть нашу территорию“, - сказал Дарманен в эфире радиостанции RTL.

Сообщается, что Лола была дочерью смотрителя дома, в котором подозреваемая временно жила вместе с сестрой.

По версии обвинения, женщина заманила Лолу в свою квартиру, „совершила злонамеренные действия сексуального характера, которые привели к смерти ребенка, а ее тело спрятала в контейнере“. В распоряжении следствия есть видеозапись с камер наружного наблюдения, на которой девочка в сопровождении подозреваемой заходит в здание.