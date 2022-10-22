Если вовремя не вылечить зуб, могут быть серьезные последствия. Как состояние полости рта связано со здоровьем

На данный момент в Эстонии лечение зубов возможно по самым современным методикам, используется очень много всевозможных обезболивающих средств. Помимо этого, в Таллинне и Тарту появляется всё больше возможностей для использования общего наркоза при лечении зубов. "Прежде всего наркоз применяется при лечении пациентов c психическими расстройствами и заболеваниями, не позволяющими человеку долго находиться в стоматологическом кресле (например, аутисты или люди с деменцией). В этих случаях пациент сам себе может нанести травму. Во-вторых, наркоз можно применить, чтобы справиться со страхом. Если пациент испытывает дикий, панический страх, то единственным возможным средством остается как раз-таки наркоз. Это касается как взрослых пациентов, так и детей. Но применять общий наркоз или нет, решает не стоматолог, и даже не сам пациент, а его семейный или лечащий врач. Если такое решение будет принято, к данным человека добавляется специальный статистический код 9072, с помощью которого информация попадает сначала в Больничную кассу, а потом уже и в стоматологические клиники, предлагающие подобные услуги. Однако надо иметь в виду, что даже если семейный или лечащий врач присвоил пациенту этот статистический код, это вовсе не означает, что на следующий же день можно идти лечить зубы с помощью общего наркоза. Нет, нужно дождаться пока эта информация будет официально оформлена в Больничной кассе Эстонии (проверить можно на сайте eesti.ee в графе „данные о здоровье“, куда должно прийти оповещение, что вам назначен такой код)", - рассказала доктор Криста Ваппер.

