Если вовремя не вылечить зуб, могут быть серьезные последствия. Как состояние полости рта связано со здоровьем(5)
Совсем недавно в Эстонии было проведено исследование с целью выяснить, уделяет ли взрослое население нашей страны внимание здоровью полости рта. Результаты ошеломляют: у людей в возрасте от 35 до 44 лет половина зубов нуждается в лечении, а у людей старше 75 лет две трети зубов и вовсе утрачены.
В ходе исследования также выяснилось, что люди знают о плохом состоянии своих зубов, но при этом ничего не предпринимают: больше половины из 3300 человек, принявших участие в опросе, не ходят на регулярные проверки к стоматологу, не лечат зубы и не используют компенсацию, предусмотренную Больничной кассой.
"Это плохой показатель", - считает заведующая стоматологической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Криста Ваппер. "Результаты этого исследования косвенно подтверждаются и среди наших пациентов, которые впервые или после очень долгой паузы приходят на прием к стоматологу", - добавляет она. По словам доктора, в ходе проверки часто оказывается, что проблем с зубами больше, чем может показаться на первый взгляд. "Много сломанных зубов, выпавших пломб, проблем с деснами. Конечно, есть пациенты, которые регулярно проверяются у врача - здоровье их полости рта, так сказать, под постоянным контролем. Они приходят на проверку больше для своего душевного спокойствия - хотят убедиться, что с зубами все в порядке. Или могут прийти за профессиональной чисткой. Но все же больше тех, у кого серьезные проблемы, когда состояние зубов дошло до того, что их просто невозможно восстановить или вылечить и нужно заменять протезами". Доктор Криста Ваппер отмечает, что в этом случае ситуация для медиков сложнее, ведь пациенту нужно не просто описать проблему, но и объяснить, почему придется лишиться своего собственного зуба и поставить искусственный.
"Кроме того, нужно понять первопричину случившегося и учитывать ее при лечении других зубов. Ведь часто у людей с большими проблемами со здоровьем полости рта наблюдаются и сопутствующие хронические заболевания, из-за которых зубы и разрушаются. Или, может быть, на состояние зубов влияют лекарства, которые человек принимает. Например, некоторые препараты вызывают сухость во рту, а если организм не вырабатывает достаточно слюны, чтобы поддерживать необходимый уровень влаги в ротовой полости, то довольно быстро добавляется и различные проблемы с зубами“, - рассказывает заведующая стоматологической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы.
Так, одной из распространенных проблем является, например, пародонтит - воспалительный процесс, когда инфекция попадает в пространство между зубом и десной и начинает постепенно разрушать связку корня зуба с костной тканью. Основная причина пародонтита — отсутствие правильного ухода, то есть с каких-то участков ротовой полости долгое время не убирался зубной налет. Как правило, возникает он в промежутках между зубами. "У жителей Эстонии уход за этими участками полости рта не является ежедневной рутинной работой — обычно это делают на приеме у стоматолога или же, в лучшем случае, самостоятельно пару раз в неделю. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что что-то из еды застряло у вас между зубов, нужно обязательно почистить этот зубной промежуток. Поверьте, это очень важная процедура, чтобы сохранить ваши зубы здоровыми“, - подчеркивает доктор.
Не стоит забывать, что невылеченный зуб, пародонтит или любое воспаление в полости рта могут в итоге оказать негативное влияние на весь организм. Различные исследования, которые проводились в разных странах мира, подтверждают, что, например, у беременных женщин подобные проблемы могут привести к преждевременным родам. Взаимосвязь найдена также с диабетом, болезнями сердца и других внутренних органов. "Бывает, что человек даже и не знает о каком-то воспалительном процессе во рту, он этого просто не замечает. И если он к тому же не ходит на проверку к врачу, воспалительный процесс может длиться годами. А потом этот человек каким-то случайным образом попадает к пародонтологу, жалуясь только на плохой запах изо рта и периодическую кровоточивость десен, а специалист обнаруживает, что у пациента вот-вот выпадут зубов десять“, - приводит пример доктор Криста Ваппер.
Как часто нужно ходить к стоматологу, чтобы избежать подобных проблем в будущем?
"Как минимум раз в год. Но я рекомендую все же и самим следить за состоянием своих десен — здоровые, хорошо чищенные десны не будут кровоточить! А если вдруг вы замечаете, что что-то не так, то следует сразу обратиться к стоматологу. Только так можно выяснить, в чем проблема — возникло ли воспаление на этом конкретном участке десны или же оно охватило уже всю полость рта“, - отвечает доктор.
На данный момент в Эстонии лечение зубов возможно по самым современным методикам, используется очень много всевозможных обезболивающих средств. Помимо этого, в Таллинне и Тарту появляется всё больше возможностей для использования общего наркоза при лечении зубов. "Прежде всего наркоз применяется при лечении пациентов c психическими расстройствами и заболеваниями, не позволяющими человеку долго находиться в стоматологическом кресле (например, аутисты или люди с деменцией). В этих случаях пациент сам себе может нанести травму. Во-вторых, наркоз можно применить, чтобы справиться со страхом. Если пациент испытывает дикий, панический страх, то единственным возможным средством остается как раз-таки наркоз. Это касается как взрослых пациентов, так и детей. Но применять общий наркоз или нет, решает не стоматолог, и даже не сам пациент, а его семейный или лечащий врач. Если такое решение будет принято, к данным человека добавляется специальный статистический код 9072, с помощью которого информация попадает сначала в Больничную кассу, а потом уже и в стоматологические клиники, предлагающие подобные услуги. Однако надо иметь в виду, что даже если семейный или лечащий врач присвоил пациенту этот статистический код, это вовсе не означает, что на следующий же день можно идти лечить зубы с помощью общего наркоза. Нет, нужно дождаться пока эта информация будет официально оформлена в Больничной кассе Эстонии (проверить можно на сайте eesti.ee в графе „данные о здоровье“, куда должно прийти оповещение, что вам назначен такой код)", - рассказала доктор Криста Ваппер.