Собаку, которая убила ребенка и напала на работника приюта, усыпили

Собаку усыпили сегодня, 18 октября. По словам руководителя по коммуникации приюта Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйсамаа, решение об эвтаназии никогда не принимается легкомысленно.

„Мы проанализировали ситуацию, взвесили все возможные варианты, оценили перспективы собаки. К сожалению, мы сочли, что в интересах безопасности и благополучия людей и других животных нужно принять это решение. Тело собаки будет кремировано“, - сказала Мыйсамаа.

„Если собака представляет угрозу для людей или других животных, то эвтаназия — это один из вариантов, который необходимо рассмотреть. К каждому животному и каждому случаю мы подходим индивидуально и оцениваем все возможные варианты. О данной собаке мы собираем максимально достоверную информацию и на ее основе примем дальнейшие решения“, — сказала ранее руководитель Мыйсамаа.

Она добавила, что в приюте пытались выяснить, что побудило собаку напасть на работника приюта. „Сотрудники приюта очень доброжелательно относятся ко всем нашим подопечным, и работник не сделал ничего, что могло бы расстроить собаку“, — подтвердила она.

Varjupaikade MTÜ считает, что при определенных условиях эвтаназия является неизбежной необходимостью. Например, если альтернативой будет жизнь животного до конца дней в одиночной клетке без возможностей передвижения и общения. Varjupaikade MTÜ не усыпляет психически и физически здоровых животных“, — пояснила она.

По ее словам, нападения животных в приюте случаются нечасто, но все же случаются. „Неизбежно, что при работе с животными, чье прошлое нам часто неизвестно, нападения животных происходили на протяжении многих лет. Каждое животное — особенное, и мы действуем по ситуации“, — рассказала руководитель по коммуникации. „Мы всегда делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность животных и людей. В случае собак с поведенческими проблемами мы также сотрудничаем со специалистами“.