МНЕНИЕ | Партия зла. Как элиты смирились с Путиным и служат ему

Больше десяти лет тому назад считалось, что суть внутриэлитных противостояний — это конфронтация между партией зла и партией денег. Те, кто зарабатывают деньги, нуждаются в свободной торговле и движении капитала, им не нужны репрессии внутри страны и войны на внешних рубежах. Кроме того, недвижимость, капиталы и дети правящего класса размещались за границей, что казалось надежной гарантией от не то что разрыва, а даже серьезного ухудшения отношений с Западом, пишет публицист Андрей Колесников в своей колонке для rus.delfi.lv.