МНЕНИЕ | Партия зла. Как элиты смирились с Путиным и служат ему
Больше десяти лет тому назад считалось, что суть внутриэлитных противостояний — это конфронтация между партией зла и партией денег. Те, кто зарабатывают деньги, нуждаются в свободной торговле и движении капитала, им не нужны репрессии внутри страны и войны на внешних рубежах. Кроме того, недвижимость, капиталы и дети правящего класса размещались за границей, что казалось надежной гарантией от не то что разрыва, а даже серьезного ухудшения отношений с Западом, пишет публицист Андрей Колесников в своей колонке для rus.delfi.lv.
В подводной лодке
Но уже тогда, даже во время президентства „либерального“ Дмитрия Медведева, становилось очевидным: в том случае, если в российском истеблишменте ультраконсервативный тренд возьмет верх над либеральным, деление на эти две партии потеряет смысл. Деньги на свои нужды, связанные с „обеспечением безопасности“, заберет партия зла и войны, а партии денег ничего не останется, кроме как подстроиться под новые обстоятельства. Во всяком случае если ее представители хотят сохранить хотя бы часть активов, а главное — жизнь и свободу.