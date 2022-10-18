Олимпийская чемпионка из РФ: спортсмены, выступающие под флагом другой страны, глупы и непатриотичны

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) недавно отказала двум российским атлетам в смене спортивного гражданства, которые хотели представлять сборную Израиля предстоящей зимой.

„Я почти уверена, что они не были лыжниками“, — сказала Степанова норвежскому Nettavisen, об этом сообщает Ilta-Sanomat.

„Каждый молодой и амбициозный спортсмен, который меняет гражданство, для меня звучит крайне глупо и совершенно непатриотично“, — добавила 21-летняя россиянка.

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