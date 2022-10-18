18.10.2022, 16:04
Олимпийская чемпионка из РФ: спортсмены, выступающие под флагом другой страны, глупы и непатриотичны(12)
ФОТО: | Foto: VLADIMIR ASTAPKOVICH / KREMLIN POOL / SPUTNIK / Scanpix
Вероника Степанова, завоевавшая золотую медаль в эстафете по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине в этом году, раскритиковала соотечественников, которые пытаются выступать под флагами других стран из-за войны в Украине.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) недавно отказала двум российским атлетам в смене спортивного гражданства, которые хотели представлять сборную Израиля предстоящей зимой.
„Я почти уверена, что они не были лыжниками“, — сказала Степанова норвежскому Nettavisen, об этом сообщает Ilta-Sanomat.
„Каждый молодой и амбициозный спортсмен, который меняет гражданство, для меня звучит крайне глупо и совершенно непатриотично“, — добавила 21-летняя россиянка.