В „Калеве“ соберутся лучшие боксеры Эстонии

Чемпионат состоится с 21 по 23 октября в Спортивном холле Калев. В первый и второй день пройдут отборочные бои, результаты которых определят финалистов. А в последний день состоятся финальные поединки за титул чемпиона страны и место в составе сборной Эстонии. Бои будут проходить в двух возрастных категориях: взрослой - до 40 лет, и молодёжной - до 19 лет. Зрителей также ожидают захватывающие поединки девушек-спортсменок. В определяющий день чемпионата, 23 октября, гостей ждет интересная шоу-программа, а в перерывах - танцевальные паузы.

„Предстоящий чемпионат Эстонии очень важен для наших спортсменов, так как является важным отборочным этапом в формировании национальной сборной по боксу. Мне крайне приятно, что после длительного периода пандемии и сопровождавших ее ограничений нам удалось вернуться к нормальному ритму жизни, восстановив возможность проведения тренировок и организации соревнований“, — высказался президент Союза бокса Эстонии Калле Кландорф в предвкушении чемпионата.

„В последние годы, благодаря хорошему уровню организации соревнований и сплочённости любителей бокса, чемпионат Эстонии превратился в самое ожидаемое событие года для наших боксёров. Наша федерация взяла на себя задачу обеспечить для спортсменов наивысший уровень проведения соревнований, не испытывающего недостатка ни в прекрасной атмосфере, ни в активности сопереживающих болельщиков, и мне кажется, что с каждым годом мы все более и более успешно выполняем поставленные перед собой задачи. Верю, что бескомпромиссные поединки с сильнейшими партнерами за звание чемпиона страны не только определят лучших для нашей сборной, но и предоставят нашим спортсменам и их болельщикам прекрасную возможность на все три дня окунуться в напряженную, но от того и захватывающую атмосферу главного праздника бокса!“ – поделился своими эмоциями в преддверии чемпионата президент Союза бокса Эстонии Калле Кландорф.