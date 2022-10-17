ВИДЕО | В Ейске на жилой дом упал военный самолет

На жилой дом упал Су-34, сообщили „Интерфаксу“ в единой диспетчерской службе Ейска.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.

„17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск“.

„По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете“, - заявили в Минобороны РФ.

„На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета“, - сообщили военные

По предварительной неподтвержденной информации, самолет был с полным боекомплектом. На месте крушения произошла серия взрывов.

В многоэтажке, на которую упал самолет, начался сильный пожар. Телеграм-канал „112“ сообщает, что пострадали не меньше 15 квартир.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что выехал в Ейск.

„На месте уже работают экстренные службы – все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня“, - написал Кондратьев.

Сообщается, что площадь пожара в многоквартирном доме составляет 2 тыс. кв. м. Есть пострадавшие.

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