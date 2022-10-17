ВИДЕО | В Ейске на жилой дом упал военный самолет(47)
На жилой дом упал Су-34, сообщили „Интерфаксу“ в единой диспетчерской службе Ейска.
Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.
„17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск“.
„По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете“, - заявили в Минобороны РФ.
„На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета“, - сообщили военные
По предварительной неподтвержденной информации, самолет был с полным боекомплектом. На месте крушения произошла серия взрывов.
В многоэтажке, на которую упал самолет, начался сильный пожар. Телеграм-канал „112“ сообщает, что пострадали не меньше 15 квартир.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что выехал в Ейск.
„На месте уже работают экстренные службы – все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня“, - написал Кондратьев.
Сообщается, что площадь пожара в многоквартирном доме составляет 2 тыс. кв. м. Есть пострадавшие.
Будет дополнено!