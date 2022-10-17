ПОДКАСТ | „Каллас все равно может остаться первым номером Eesti 200“. Как изменится партия с новым председателем?

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Eesti 200 станет партией популистов? 1x 0.25

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„Члены партии выбрали перемены, но перемены в методике преподнесения информации, позиции, программных пунктов. Все уважают Кристину Каллас, все ей благодарны за работу. Но людям захотелось шоу, больше эмоций. Академические позиции важны, львиная доля избирателей уважает нас за это, но многим захотелось больше энергии“, - прокомментировал смену руководства член правления Eesti 200 Алексей Ящин.

Кристина Каллас все равно остается в руководстве партии, она будет заместителем председателя. „Мы не исключаем варианта, что Кристина будет первым номером в списке на выборах в парламент, будет кандидатом в премьер-министры. Мы будем обсуждать этот вопрос, проведем дебаты, посмотрим опросы, если Каллас окажется популярнее Хуссара, то она может стать первым номером. Я этого не исключаю“, - добавил Ящин.

Лаури Хуссар присоединился к партии после скандальной акции на трамвайной остановке. „Он посчитал этот шаг очень смелым. Он опытный журналист, поэтому предложил нам свою помощь в вопросах коммуникации. Сейчас его избрали председателем горсобрания Виймси. К тому же он преподает в школе Виймси предмет „медиа“ гимназистам. Я часто спрашиваю у него совет в вопросах коммуникации, он всегда подскажет“, - уточнил Алексей Ящин, который работает преподавателем.

У Лаури Хуссара, как и у других членов партии, согласованная позиция по темам образования - нужна единая школа, где учились бы и эстоноязычные, и русскоязычные дети. „План перехода на эстонский язык нужно написать для каждого самоуправления отдельно. Во всех уездах ситуациях в школах разная. Если говорить про Ида-Вирумаа, то у детей должна быть систематическая возможность участвовать в проектах по интеграции и обмену“.

Некоторым кажется, что с уходом Кристины Каллас партия станет более правой. Ящин с этим не согласен. „Уже после выборов председателя мы собрались и обсудили, что в этом вопросе ничего не изменится. Предвыборная программа не изменится с приходом нового председателя“, - говорит он.