Правда ли, что глава МИД Украины признал причастность Киева к подрыву Крымского моста?
13 октября в нескольких российских федеральных СМИ появились сообщения о том, что Дмитрий Кулеба признал причастность Киева к подрыву Крымского моста 8 октября. Такие заголовки опубликовали, например, „Ведомости», РИА „Новости“, „Московский комсомолец» и „Вести.Крым». Этот вывод они сделали из видеобеседы Кулебы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили министру от имени экс-посла США в России Майкла Макфола. В день публикации видео пранкеров пригласили на „Первый канал», где ведущий подытожил слова Кулебы (4:25): „...Все теракты в Белгороде и в Крыму — а взрыв Крымского моста был 8 октября, — это дело рук Украины. Здесь официальное признание“. Такой же вывод сделал и Telegram-канал „Война с фейками». Пользователи соцсетей тоже отреагировали на новость: „Мы и так знали, что за убийством Даши Дугиной и за взрывом Крымского моста стоят эти сволочи. Теперь, как говорится, зафиксировано на плёнке“.
Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные как Лексус и Вован, — российские пранкеры (prank — розыгрыш, англ.), которые с помощью фейковых видеозвонков разыгрывают знаменитостей, политиков и общественных деятелей. По их собственным словам, они работают на принадлежащую „Газпрому“ интернет-платформу RuTube, занимаются „гражданской разведкой“ и „политическим пранком“. Некоторые источники считают, что дуэт в основном разыгрывает критиков российского режима, пытаясь обманом добиться компрометирующих признаний.
13 октября Вован и Лексус выложили видеозапись их разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они позвонили ему от лица бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, говоря по-русски с поддельным американским акцентом. Кулеба пока не подтвердил и не опроверг, что стал жертвой пранкеров. Но по многим признакам мы считаем видеозапись настоящей, хоть и подвергшейся монтажу: кадры непосредственно до и после фрагмента о взрывах в Крыму были обрезаны.
В склеенном фрагменте Кулеба говорит: „Если, например, вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении — насколько оно в Zoom может быть приватным, — я вам скажу, что да, это мы“. Именно это высказывание СМИ интерпретировали как признание Кулебы в причастности Киева в подрыве Крымского моста. Некоторые СМИ также утверждали, что признание прозвучало в ответ на конкретный вопрос: „Организовала ли Украина теракт на мосту в Крыму и на складе в Белгородской области?“ Но на самом деле Крымский мост в 21-минутном „полном“ ролике не был упомянут ни разу. Речь лишь шла про Крым.
Пранкеры: Что вы думаете: Крым — это цель или это не ближайшая цель? Кулеба: Нет, я думаю, что Крым не является ближайшей оперативной целью. Пранкеры: Но есть атаки, я знаю, есть разведка и есть кейсы диверсии. Я в курсе, что определённая работа ведётся там. И сейчас многие люди находятся в России именно из разведки. (Склейка кадра.) Кулеба: Если, например, вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении — насколько оно в Zoom может быть приватным, — я вам скажу, что да, это мы. (Склейка кадра.)
Речи о взрыве Крымского моста в этом ролике не могло идти в первую очередь потому, что видео было записано ещё до взрыва. В начале интервью (0:55) Кулеба говорит, что в первой половине октября собирается в рабочее турне по Африке, которое должно пройти с 3 по 12 октября. Следовательно, видео было записано раньше 3 октября, в то время как взрыв моста произошёл 8 октября. На момент взрыва Крымского моста Кулеба как раз находился в том самом турне, которое ему пришлось прервать из-за эскалации конфликта.
Скорее всего, под взрывами в Крым Кулеба подразумевал ракетные удары по крымским авиабазам, произошедшие 9, 16, 26 и 28 августа, 30 сентября и 1 октября. На день публикации ВСУ официально взяли на себя ответственность лишь за один взрыв в Саки 9 августа. Вину за остальные взрывы в Крыму и Белгородской области Украина пока официально не признала, как и за подрыв Крымского моста, если не считать твита явно удовлетворённого произошедшим Михаила Подоляка. Тем не менее, даже такое заявление нельзя считать официальным признанием вины. А вот президент России Владимир Путин на следующий же день после взрыва обвинил спецслужбы Украины.
Таким образом, Кулеба не признавал вину Украины в происшествии на Крымском мосту. Скорее всего, источником ошибки стала неверная интерпретация его слов об украинских операциях в Крыму, которая вписалась в российский политический нарратив.
Итог: Неправда