Правда ли, что глава МИД Украины признал причастность Киева к подрыву Крымского моста?

13 октября в нескольких российских федеральных СМИ появились сообщения о том, что Дмитрий Кулеба признал причастность Киева к подрыву Крымского моста 8 октября. Такие заголовки опубликовали, например, „Ведомости», РИА „Новости“, „Московский комсомолец» и „Вести.Крым». Этот вывод они сделали из видеобеседы Кулебы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили министру от имени экс-посла США в России Майкла Макфола. В день публикации видео пранкеров пригласили на „Первый канал», где ведущий подытожил слова Кулебы (4:25): „...Все теракты в Белгороде и в Крыму — а взрыв Крымского моста был 8 октября, — это дело рук Украины. Здесь официальное признание“. Такой же вывод сделал и Telegram-канал „Война с фейками». Пользователи соцсетей тоже отреагировали на новость: „Мы и так знали, что за убийством Даши Дугиной и за взрывом Крымского моста стоят эти сволочи. Теперь, как говорится, зафиксировано на плёнке“.

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные как Лексус и Вован, — российские пранкеры (prank — розыгрыш, англ.), которые с помощью фейковых видеозвонков разыгрывают знаменитостей, политиков и общественных деятелей. По их собственным словам, они работают на принадлежащую „Газпрому“ интернет-платформу RuTube, занимаются „гражданской разведкой“ и „политическим пранком“. Некоторые источники считают, что дуэт в основном разыгрывает критиков российского режима, пытаясь обманом добиться компрометирующих признаний.

13 октября Вован и Лексус выложили видеозапись их разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они позвонили ему от лица бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, говоря по-русски с поддельным американским акцентом. Кулеба пока не подтвердил и не опроверг, что стал жертвой пранкеров. Но по многим признакам мы считаем видеозапись настоящей, хоть и подвергшейся монтажу: кадры непосредственно до и после фрагмента о взрывах в Крыму были обрезаны.