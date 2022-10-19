Эксперты: пора готовить машину к зиме!

Глава автосервиса CarStop добавил, что в зимний период стоит держать топливный бак максимально полным для автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. „Поскольку температура зимой сильно колеблется, может образовываться конденсат. Попадание воды в двигатель может привести к отказу двигателя и неприятным ситуациям, когда автомобиль не заводится или требует ремонта,“- объяснил Леппик. Он напомнил, что стоит проверить аккумулятор автомобиля, при необходимости зарядить его или заменить на совершенно новый, а в случае с дизельным двигателем следует проверить и свечи зажигания.

В случае с дизельными автомобилями автовладелец должен следить за наличием в баке морозостойкого топлива. Теедо Мелтс, менеджер продукта моторного топлива Circle K, заявил, что первые ночные заморозки могут прийти уже в октябре, поэтому хорошо бы убедиться, что заправляемое топливо имеет достаточную морозостойкость. „При минусовых градусах в дизельном топливе с неподходящей морозостойкостью образуются кристаллы парафина, которые забивают топливный фильтр, т.е. топливо перестает проходить через фильтр и автомобиль не заводится. Затем машину приходится отогревать в теплом гараже, чтобы топливо стало более жидким. Если после этого двигатель все равно не заводится, топливо в баке необходимо заменить на качественное зимнее дизельное топливо,“- сказал эксперт по топливу.

Вильяр Леппик, руко водитель автосервиса CarStop Tartu, подтвердил, что секрет долгой жизни автомобиля – регулярное техническое обслуживание, которое нужно проводить не реже одного раза в год. „Перед приходом зимы, помимо смены резины, стоит проверить все подозрительные стуки в сервисе и при необходимости исправить их. Никто из нас не хотел бы застрять на дороге в холодную зимнюю погоду,“ – отметил Леппик.

Приготовьтесь к темноте

Не будет преувеличением сказать, что с октября по март мы живем в Эстонии в постоянной темноте. Поэтому стоит уделить особое внимание тому, чтобы и без того плохая видимость не ухудшилась еще больше из-за недостаточной подготовки. Эксперт CarStop рекомендовал заменить летнюю жидкость стеклоомывателя на зимнюю как можно раньше, не дожидаясь наступления заморозков. „Стеклоочистители в рабочем состоянии играют особенно важную роль в обеспечении лучшей видимости. Если между дворниками осталась смола или другая грязь, она может значительно ухудшить обзор водителю, если попадет на лобовое стекло,“-сказал эксперт по обслуживанию автомобилей. На зиму выбрал бы бескаркасные дворники, потому что зимой рамки могут примерзать из-за попадающей в них воды, и в результате может получиться нерабочий или сломанный очиститель.

Для обеспечения хорошей видимости особенно важно, чтобы все фары автомобиля светили одинаково. „При замене ламп в фарах стоит менять обе лампочки одновременно, чтобы свет обоих фонарей был одинаковой интенсивности,“- советует Вильяр Леппик.

Регулярная мойка автомобиля предотвращает образование ржавчины

Ян Оса отметил, что регулярная мойка автомобилей очень важна в зимний период. „Существует распространенное заблуждение, что зимой тщательная мойка не нужна, ведь расплавленная смола попадает на кузов автомобиля только летом. На самом деле из-за комбинированного воздействия разбрызганных на дороги химикатов и шипованной резины зимой на кузов автомобиля попадает гораздо больше смолы. Химикаты, разбросанные по дорогам, необходимо регулярно смывать, чтобы на кузове автомобиля не образовалась ржавчина,“ – сказал Оса. Вильяр Леппик из CarStop также заявил, что предотвращение появления ржавчины очень важно, потому что при ее появлении часто требуется замена всей детали.

Как специалист, Оса рекомендует в зимний период мыть автомобиль не реже 1-2 раз в месяц для обеспечения необходимого защитного слоя автомобиля. „Важно следить за тем, чтобы использовались сезонные моющие средства, и нельзя забывать о днище автомобиля, которое больше всего страдает в зимний период. Из-за эстонского климата на автомойках Circle K в зависимости от сезона используются разные режимы мойки и моющие средства, которые очищают как кузов, так и днище автомобиля,“- говорит Оса. Чтобы автомобиль дольше оставался чистым, Оса рекомендует натирать его воском, так как грязи гораздо труднее осесть на вощеном кузове автомобиля. „Если соль, повредившая кузов автомобиля, была правильно смыта, рекомендуется завершить мойку воском, так как он делает кузов автомобиля более водо- и грязеотталкивающим. Поэтому легче удалить грязь при последующей мойке автомобиля,“- пояснил менеджер автомоек Circle K.

Руководитель CarStop Tartu порекомендовал после хорошей осенней мойки обработать уплотнители дверей и багажника силиконовым маслом, а замки смазать маслом. „Так вы не получите неприятный сюрприз в виде замерзших дверей автомобиля холодным зимним утром,“ – сказал он.