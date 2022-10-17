ВИДЕО | Кличко - RusDelfi: мы защищаем каждого из вас

„Очередной акт терроризма, - комментирует Кличко разрушения, которые были нанесены городу сегодня. - Рядом находится теплоэлектростанция, россияне били по ней. Они хотят оставить без тепла и электричества этой зимой киевлян. Они разрушают дома в центральной части города. В прошлую субботу была произведена атака на Красный университет, где учатся дети, студенты (корпус Киевского национального университета - прим. ред)“.

На вопрос, существует ли угроза еще и для Эстонии со стороны России, мэр Киева ответил положительно: „Мы защищаем не только нашу землю и нашу страну, мы защищаем также каждого из вас. И если Украина не продержится, вы будете следующими. Вы должны это понимать и, основываясь на этом, помогать Украине“. Позже Виталий Кличко выразил уверенность в победе Украины.