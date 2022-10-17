Лыжи: этап Кубка мира по двоеборью в новом формате пройдет в Отепя!

По словам председателя оргкомитета этапа Кубка мира Аго Марквардта, при

организации соревнований мирового уровня в этот раз новым вызовом стало

бесперебойное проведение соревнований в соответствии с запланированной

программой. „Уже в пятницу на старт выйдут смешанные команды, где вместе

будут прыгать с трамплина и участвовать в гонке две женщины и двое

мужчин. В субботу мы начнем день с несвойственного для двоеборья

масс-старта на 10 км у мужчин и гонки на 5 км у женщин, за которыми

последуют прыжки с трамплина. В последний день этапа Кубка мира

индивидуальные соревнования у мужчин и женщин пройдут как обычно, по

системе Гундерсена“.



По оценке Марквардта, этот этап Кубка мира будет для зрителей и прессы

особенно захватывающим, потому что масс-старт и проведение лыжной гонки

до прыжков с трамплина вызовет больше интереса и интриги. „Как правило,

двоеборцы привыкли соревноваться индивидуально и с раздельным стартом,

но масс-старт требует от спортсменов совсем другого настроя. Поэтому

турнир больше не благоволит в такой степени сильным лыжникам, и

претендентов на места в первой тройке станет больше“.



Он добавил, что в организационном смысле к проведению этапа Кубка мира

все готово, все подготовительные работы идут по плану. „В конце октября

мы представим Международной федерации лыжного спорта обзор проделанной

работы, и представители федерации убедятся, что мы готовы к проведению

этапа Кубка мира“.



Руководитель спортивного центра Техванди Яак Маэ надеется, что зимняя

погода с нужной температурой установится достаточно рано, что позволит

начать работы по устройству снежного покрытия трамплина и гоночных

трасс. „Искусственный снег мы произвели в течение прошлого сезона и

держали его до сих пор в количестве, которого достаточно для подготовки

трассы соревнований, если не будет подходящей погоды. Если же погода

будет нам благоволить, то мы надеемся в ноябре начать работы по

подготовке снежного покрытия трамплина и кольцевой трассы протяженностью

2,5 км“.



Этап Кубка мира в Отепя - четвертое соревнование в серии Кубка мира

среди мужчин в этом году, оно пройдет через три недели после этапа в

австрийском Рамзау. У женщин, которые также будут соревноваться в серии

Кубка мира в Отепя, это третий этап из шести.



Руководитель организационной команды этапа Кубка мира в Отепя не видит

причин, по которым нынешние лидеры двоеборья могут пропустить этап в

Отепя. „Мы ждем всех членов первой десятки, но более точную информацию о

числе участников и составах команд мы будем знать в середине декабря“, -

сказал Марквардт.



Из эстонских спортсменов в этапе Кубка мира будет участвовать Кристьян

Ильвес. По оценке руководителя секции двоеборья Эстонского союза лыжного

спорта Рауно Лойта, на старт могут выйти и другие эстонские двоеборцы,

если они смогут хотя бы один раз войти в тридцатку лучших в

континентальной серии и заработать таким образом один балл

континентальной серии. В первоначальном календаре соревнований в

континентальной серии есть соревнования континентальной серии, которые

будут проводиться до этапа Кубка мира в Отепя – они пройдут в Финляндии.

„Баллы континентальной серии, без сомнения, способны получить Аннемари

Бенди, Маркус Кягу, Андреас Ильвес и Роберт Леэ“, - сказал Лойт.



Билеты на старты этапа Кубка мира по двоеборью FIS Viessmann в Отепя

можно приобрести в предварительной продаже в среде продажи билетов

Piletitasku. Билет на три дня стоит 49 евро, семейный билет на все

выходные 79 евро, а цена дневного билета - 19 евро. Дети в возрасте не

старше 11 лет могут посмотреть соревнования бесплатно.



Более подробная информация о билетах и программа соревнований:

www.owc.ee