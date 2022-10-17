Лыжи: этап Кубка мира по двоеборью в новом формате пройдет в Отепя!
С 6 по 8 января в Отепя пройдет этап Кубка мира по лыжному двоеборью, который впервые займет три соревновательных дня. Проходящий третью зиму в Техванди этап Кубка мира также представит любителям спорта более насыщенную и увлекательную программу соревнований.
По словам председателя оргкомитета этапа Кубка мира Аго Марквардта, при
организации соревнований мирового уровня в этот раз новым вызовом стало
бесперебойное проведение соревнований в соответствии с запланированной
программой. „Уже в пятницу на старт выйдут смешанные команды, где вместе
будут прыгать с трамплина и участвовать в гонке две женщины и двое
мужчин. В субботу мы начнем день с несвойственного для двоеборья
масс-старта на 10 км у мужчин и гонки на 5 км у женщин, за которыми
последуют прыжки с трамплина. В последний день этапа Кубка мира
индивидуальные соревнования у мужчин и женщин пройдут как обычно, по
системе Гундерсена“.
По оценке Марквардта, этот этап Кубка мира будет для зрителей и прессы
особенно захватывающим, потому что масс-старт и проведение лыжной гонки
до прыжков с трамплина вызовет больше интереса и интриги. „Как правило,
двоеборцы привыкли соревноваться индивидуально и с раздельным стартом,
но масс-старт требует от спортсменов совсем другого настроя. Поэтому
турнир больше не благоволит в такой степени сильным лыжникам, и
претендентов на места в первой тройке станет больше“.
Он добавил, что в организационном смысле к проведению этапа Кубка мира
все готово, все подготовительные работы идут по плану. „В конце октября
мы представим Международной федерации лыжного спорта обзор проделанной
работы, и представители федерации убедятся, что мы готовы к проведению
этапа Кубка мира“.
Руководитель спортивного центра Техванди Яак Маэ надеется, что зимняя
погода с нужной температурой установится достаточно рано, что позволит
начать работы по устройству снежного покрытия трамплина и гоночных
трасс. „Искусственный снег мы произвели в течение прошлого сезона и
держали его до сих пор в количестве, которого достаточно для подготовки
трассы соревнований, если не будет подходящей погоды. Если же погода
будет нам благоволить, то мы надеемся в ноябре начать работы по
подготовке снежного покрытия трамплина и кольцевой трассы протяженностью
2,5 км“.
Этап Кубка мира в Отепя - четвертое соревнование в серии Кубка мира
среди мужчин в этом году, оно пройдет через три недели после этапа в
австрийском Рамзау. У женщин, которые также будут соревноваться в серии
Кубка мира в Отепя, это третий этап из шести.
Руководитель организационной команды этапа Кубка мира в Отепя не видит
причин, по которым нынешние лидеры двоеборья могут пропустить этап в
Отепя. „Мы ждем всех членов первой десятки, но более точную информацию о
числе участников и составах команд мы будем знать в середине декабря“, -
сказал Марквардт.
Из эстонских спортсменов в этапе Кубка мира будет участвовать Кристьян
Ильвес. По оценке руководителя секции двоеборья Эстонского союза лыжного
спорта Рауно Лойта, на старт могут выйти и другие эстонские двоеборцы,
если они смогут хотя бы один раз войти в тридцатку лучших в
континентальной серии и заработать таким образом один балл
континентальной серии. В первоначальном календаре соревнований в
континентальной серии есть соревнования континентальной серии, которые
будут проводиться до этапа Кубка мира в Отепя – они пройдут в Финляндии.
„Баллы континентальной серии, без сомнения, способны получить Аннемари
Бенди, Маркус Кягу, Андреас Ильвес и Роберт Леэ“, - сказал Лойт.
Билеты на старты этапа Кубка мира по двоеборью FIS Viessmann в Отепя
можно приобрести в предварительной продаже в среде продажи билетов
Piletitasku. Билет на три дня стоит 49 евро, семейный билет на все
выходные 79 евро, а цена дневного билета - 19 евро. Дети в возрасте не
старше 11 лет могут посмотреть соревнования бесплатно.
Более подробная информация о билетах и программа соревнований:
www.owc.ee